Massanassa ampliará el aparcamiento con entre 50 y 60 nuevas plazas en la calle José Codoñer
El ayuntamiento firma un convenio para habilitar un nuevo espacio que mejorará la movilidad y facilitará el estacionamiento en el municipio
El Ayuntamiento de Massanassa impulsará la creación de entre 50 y 60 nuevas plazas de aparcamiento en la calle José Codoñer gracias a la firma de un convenio que permitirá habilitar un nuevo espacio destinado a estacionamiento público. La actuación tiene como objetivo mejorar la movilidad urbana y dar respuesta a una de las principales necesidades trasladadas por la ciudadanía: la dificultad para encontrar aparcamiento en determinadas zonas del municipio.
El nuevo parking permitirá ampliar la oferta de estacionamiento disponible, contribuyendo a ordenar el tráfico y a reducir el tiempo de búsqueda de plaza, especialmente en áreas con alta densidad residencial y actividad diaria.
El alcalde de Massanassa, Paco Comes, ha destacado que esta iniciativa “responde a una demanda del vecindario y supone un paso más en la mejora de la calidad de vida y la movilidad urbana del municipio”. Según ha señalado, el acuerdo alcanzado permitirá “aprovechar un espacio para generar nuevas plazas de aparcamiento y facilitar el día a día de la ciudadanía”.
Desde el consistorio señalan que la actuación forma parte de una línea de trabajo orientada a optimizar los espacios urbanos y adaptar el municipio a las necesidades actuales, apostando por soluciones prácticas que mejoren la accesibilidad y la convivencia en el entorno urbano.
La creación de este nuevo parking en la calle José Codoñer se suma a otras acciones municipales destinadas a mejorar los servicios públicos y reforzar la planificación urbana de Massanassa, con el objetivo de avanzar hacia un municipio más funcional y accesible para vecinos y visitantes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
- Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
- El precio de compra del diésel aumentará doce céntimos por litro y el de gasolina seis
- El transporte por carretera prevé que el gasóleo podría encarecerse más de 20 céntimos
- El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana designa a los magistrados que deliberarán sobre la petición de investigar a Carlos Mazón por la dana de València
- Derriban tres naves históricas de Giorgeta para construir una residencia de estudiantes
- La jueza de la dana, sobre el abogado que la recusa: “Es comprensible la frustración del letrado por su nulo éxito, pero no el torrente de descalificaciones hacia mi persona”