Massanassa ampliará el aparcamiento con entre 50 y 60 nuevas plazas en la calle José Codoñer

El Ayuntamiento de Massanassa impulsará la creación de entre 50 y 60 nuevas plazas de aparcamiento en la calle José Codoñer gracias a la firma de un convenio que permitirá habilitar un nuevo espacio destinado a estacionamiento público. La actuación tiene como objetivo mejorar la movilidad urbana y dar respuesta a una de las principales necesidades trasladadas por la ciudadanía: la dificultad para encontrar aparcamiento en determinadas zonas del municipio.

El nuevo parking permitirá ampliar la oferta de estacionamiento disponible, contribuyendo a ordenar el tráfico y a reducir el tiempo de búsqueda de plaza, especialmente en áreas con alta densidad residencial y actividad diaria.

El alcalde de Massanassa, Paco Comes, ha destacado que esta iniciativa “responde a una demanda del vecindario y supone un paso más en la mejora de la calidad de vida y la movilidad urbana del municipio”. Según ha señalado, el acuerdo alcanzado permitirá “aprovechar un espacio para generar nuevas plazas de aparcamiento y facilitar el día a día de la ciudadanía”.

Desde el consistorio señalan que la actuación forma parte de una línea de trabajo orientada a optimizar los espacios urbanos y adaptar el municipio a las necesidades actuales, apostando por soluciones prácticas que mejoren la accesibilidad y la convivencia en el entorno urbano.

La creación de este nuevo parking en la calle José Codoñer se suma a otras acciones municipales destinadas a mejorar los servicios públicos y reforzar la planificación urbana de Massanassa, con el objetivo de avanzar hacia un municipio más funcional y accesible para vecinos y visitantes.