Paiporta avanza en la reconstrucción con siete proyectos en fase de redacción que suman 19,5 millones

Paiporta avanza en la reconstrucción paso a paso. El último de ellos es el de la redacción de otros siete proyectos que ya está en marcha o a punto de concluir y que se centra en edificios culturales, administrativos y espacios públicos, sumando una inversión global de 19,5 millones de euros, entre ellos el del Auditorio Municipal, centro neurálgico de la cultura de la localidad y que cuentan con el mayor presupuesto para su recuperación.

Además del Auditorio, se contempla la reparación y adecuación del Centro Cultural y Biblioteca, el Centro de Formación Ocupacional (CFO), la Casa Consistorial, el Hogar del Jubilado, el Museo de la Rajoleria y diferentes intervenciones en parques y jardines del municipio.

En concreto, la reparación del Centro Cultural y Biblioteca cuenta con un presupuesto de 2.031.095 euros, mientras que la intervención en el Auditorio Municipal asciende a 6.735.361 euros, siendo una de las actuaciones de mayor envergadura.

En cuanto al Centro de Formación Ocupacional (CFO), la inversión prevista es de 233.414 euros. La reparación de la Casa Consistorial cuenta con un presupuesto de 1.422.609 euros, mientras que las obras en el Hogar del Jubilado suponen una inversión de 286.692 euros.

Por otro lado, la rehabilitación del Museo de la Rajoleria está presupuestada en 882.307 euros. Finalmente, el proyecto de reparación y mejora de parques y jardines es el de mayor dotación económica, con una inversión de 7.936.791 euros destinada a la recuperación y adecuación de los espacios verdes municipales.

Fase de redacción

Con la entrada en fase de redacción, los equipos técnicos trabajan en la definición detallada de las actuaciones, paso previo a su aprobación y posterior licitación de la ejecución de las obras sobre el terreno. En el momento actual se concretan soluciones técnicas, calendarios de ejecución y ajustes presupuestarios con el objetivo de garantizar una intervención eficiente y adaptada a las necesidades actuales del municipio.

Estos siete proyectos han superado ya todas las fases previas antes de llegar a la redacción, el penúltimo paso antes del inicio de las actuaciones: desde el verano pasado, se han presentado ante el Ministerio de Política Territorial las memorias valoradas de los daños y las acciones necesarias para repararlos, que han obtenido el visto bueno ministerial, y se han remitido a Tragsatec, empresa pública encargada de la redacción de los proyectos.

El proyecto del Museu de la Rajoleria es uno de los que están redactándose. / Redacción Levante-EMV / A. P.

Última revisión

Una vez finalice la redacción, los proyectos deberán ser revisados por el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Paiporta. Si todo es correcto, se aprobarán en la Junta de Gobierno Local más próxima en el tiempo y entrarán en la fase de licitación de la ejecución de las obras, un procedimiento que suele prolongarse unas tres semanas. Con todo este proceso finalizado, la empresa adjudicataria podrá comenzar a actuar sobre el terreno.

La reconstrucción avanza paso a paso

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha señalado que “la reconstrucción avanza paso a paso. La envergadura de las obras que tenemos por delante es muy grande y eso implica tiempo, pero desde el Ayuntamiento no hemos parado ni un solo momento y seguimos trabajando con muchos frentes abiertos para recuperar las infraestructuras y espacios afectados”.

Ciscar ha recordado también que “esta misma semana se ha dado un paso muy importante en la reconstrucción de la pasarela, una actuación muy esperada por la ciudadanía y que evidencia que el trabajo que se está realizando ya empieza a dar resultados visibles”.

Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val, ha querido poner en valor “la labor incansable que están realizando las técnicas y los técnicos municipales, que llevan meses de intenso trabajo para hacer posibles todos los proyectos de reconstrucción que el municipio necesita”.

Licitación de las primeras obras

Val ha avanzado también que “muy pronto podremos anunciar la licitación de las primeras obras, un paso clave para seguir avanzando en este proceso. Sabemos que queda mucho trabajo por hacer, pero desde el Ayuntamiento estamos centrados en seguir avanzando con responsabilidad y rigor para que la reconstrucción sea una realidad”.

El concejal de Reconstrucción y Movilidad, Alejandro Sánchez, también ha recordado que “esta reconstrucción se está diseñando para asegurar que las paiportinas y los paiportinos puedan seguir con su vida normal, evitando en la medida de lo posible las molestias que las obras siempre ocasionan. Eso también marca los ritmos, pero es imprescindible compatibilizar reconstrucción y normalidad”.

Eficiencia y transparencia

La reconstrucción de Paiporta continúa avanzando de manera planificada y coordinada, con una apuesta firme por la calidad técnica de los proyectos, la eficiencia en la gestión y la máxima transparencia en todo el proceso.

Actualmente, el municipio cuenta con 25 proyectos activos, de los cuales 21 ya han sido aprobados por el Ministerio, lo que consolida la hoja de ruta establecida para acelerar la recuperación y transformación del municipio.