Paiporta tendrá una sala museística permanente con la obra del pintor Salvador Montesa

Paiporta va a rendir homenaje como se merece a su pintor más representativo, Salvador Montesa, quien formó parte del Grupo Parpalló, creado en 1956 para conectar la creación artística valenciana con el panorama internacional tras la interrupción causada por la Guerra Civil.

El condecorado por la Generalitat Valenciana con la medalla al mérito cultural concedida el 9 d'Octubre de 2018 va a tener una sala museística permanente en su pueblo, Paiporta, donde nació hace 94 años, para quedar como legado entre las nuevas generaciones. En 2017, sus paisanos ya pudieron disfrutar de la exposición con su exposición «Secuencias y transfiguración», en el Museo de la Rajolería, que contó con la presencia del creador, visiblemente emocionado: «Me emociono al volver a mi pueblo. No es que me marque, es que está dentro de mí», decía entonces en una entrevista para este diario.

El propio alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, acompañado por la vicealcaldesa, Marián Val, se trasladaron hasta Sevilla, ciudad donde reside el pintor y su familia, para firmar el acuerdo de cesión de más de 200 obras pictóricas y su fondo bibliográfico personal.

El convenio permitirá al Ayuntamiento de Paiporta crear una sala museística dedicada a la obra de Montesa que se instalará en el edificio modernista adquirida por el consistorio en 2022 por 500.000 euros, en la calle san Jorge.

La colección donada recoge una amplia representación de la trayectoria artística de Montesa, una figura destacada del movimiento artístico valenciano de la segunda mitad del siglo XX.

Vicent Ciscar y Marián Val, junto con Salvador Montesa en la firma del convenio. / A.P.

Salvador Montesa ingresó con 14 años en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos, donde se especializó en pintura y grabado. Estuvo pensionado por la Diputación de Valencia en Madrid en 1952 y 1953, en la Escuela de Bellas artes de San Fernando y, posteriormente, inició una larga y diversa formación en diferentes países como Italia, Francia o Suecia. El año 1964 volvió a España y fijó su lugar de residencia en Sevilla, donde ha continuado su obra, que ha compaginado con la docencia en Bachillerato .

A Montesa, se le conoce sobre todo, por ser uno de los fundadores del Grupo Parpalló, un colectivo creado en Valencia a finales de los años cincuenta que reunió a artistas comprometidos con la renovación del lenguaje plástico y la apertura del arte valenciano a las corrientes contemporáneas europeas. El grupo desempeñó un papel fundamental en la introducción y difusión de la abstracción y las nuevas tendencias artísticas en la Comunitat Valenciana, contribuyendo a modernizar el panorama artístico del momento.

Junto a las obras pictóricas, el artista ha decidido ceder también su fondo bibliográfico, que contribuirá a contextualizar su producción y servirá como recurso para investigadores, estudiantes y personas interesadas en el arte.

Ciscar: "Paiporta apuesta por la cultura y el arte"

Para el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, "es un orgullo que un artista del prestigio de Salvador Montesa quiera que su obra permanezca en su pueblo. Con esta donación damos un paso muy importante para preservar y difundir su legado, y para seguir construyendo un Paiporta que apuesta por la cultura y el arte como parte de su identidad".

Por su parte, la concejala de Cultura, Esther Torrijos, ha subrayado el valor cultural y educativo de la iniciativa: “Esta donación permitirá que Paiporta cuente con un espacio dedicado a la obra de uno de nuestros artistas más destacados. Además, el fondo bibliográfico abre la puerta a futuras actividades culturales, educativas y de investigación vinculadas a su obra.”

Montesa en proceso de creación. / L-EMV

La vicealcaldesa, Marián Val, ha señalado que el proyecto contribuirá también a reforzar la oferta cultural del municipio “la creación de esta sala museística supone sumar un nuevo espacio cultural para Paiporta, que permitirá acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía y poner en valor nuestro patrimonio cultural.”

Con este convenio, el Ayuntamiento de Paiporta inicia el proceso para habilitar la futura sala museística en el edificio modernista de la calle San Jorge, 5, un espacio que albergará de forma permanente la obra donada por Salvador Montesa y que aspira a convertirse en un punto de referencia cultural para el municipio.