“Paisajes Humanos” un viaje emocional de la compañía de danza Alicia Soto en l’Auditori de Torrent

"Paisajes Humanos" fue creado para conmemorar los 30 años de la compañía Alicia Soto Hojarasca y obtuvo dos nominaciones a los Premios Max 2025, en las categorías de Mejor Coreografía y Mejor Espectáculo de Danza. La función llega este sábado 7 de marzo, a las 19 horas, a l'Auditori de Torrent.

Paisajes Humanos es una invitación a detenerse, a habitar el aquí y el ahora a través de una experiencia de contemplación escénica, dejando de lado lo racional o la necesidad de comprender. Una propuesta, inspirada en la naturaleza de Irlanda y la Patagonia, que sumerge al público en el acto de observar de forma atenta y detenida una realidad, para iniciar un viaje emocional que le permita conectar con uno mismo.

El espectáculo muestra cuerpos que representan la Cartografía de un paisaje emocional humano. Estorninos, Soledando, Transhumando, Amando, Misericordiando y Renovando, son los cuadros humanos que sobre el escenario se transforman y mueven en relación con el movimiento de la naturaleza. Cuadros humanos inconexos que muestran la sombra, el vacío, la identidad, el perdón, el recogimiento, el amor y, por último, la renovación.

Espectáculo

Paisajes Humanos es un espectáculo sin libro de instrucciones, sin ninguna narrativa de gran educador, sin correspondencia con ninguna agenda ideológica. Es un espectáculo del corazón, fruto del trabajo de una tribu de artistas de diversas áreas que asumen la libertad de bailar, sentir, pensar y crear juntos, compartiendo sus anhelos, indagaciones, sueños y experiencias de vida.

Coreografiado y dirigido por Alicia Soto, la propuesta cuenta con un elenco de 6 bailarines-intérpretes que nos harán transitar por estos Paisajes Humanos, exteriores e interiores, guiándonos por un viaje sensorial y emocional propio.

Danza y Creación

Alicia Soto-Hojarasca es una compañía profesional de danza y creación contemporánea transdisciplinar con una larga trayectoria, creada en 1994, bajo la dirección artística y coreográfica de Alicia Soto. Con sede en Castilla y León, ha tenido desde sus inicios gran proyección internacional a lo largo de estas tres décadas de existencia. Tanto con sus más de 35 espectáculos como con sus iniciativas, charlas y actividades pedagógicas, la compañía ha desarrollado una labor imprescindible de difusión de la danza dentro y fuera de nuestras fronteras y entre personas de diferente clase, sexo, edad u origen.