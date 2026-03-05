Paterna multa a más de 300 conductores de patinetes eléctricos por incumplir la normativa de seguridad vial
El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha pedido a los usuarios de patinetes eléctricos que respeten la normativa, que se endureció a principios de año, para asegurar una movilidad segura.
La campaña de vigilancia y control de los patinetes eléctricos y Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en Paterna ya se ha saldado con más de 300 multas y casi un centenar de patinetes inmovilizados, según ha avanzado el alcalde Juan Antonio Sagredo.
Fuentes municipales han concretado que la mayoría de multas se han impuesto "por circular por la acera o por áreas peatonales, así como por sin el obligado casco de seguridad.
Ante esta situación y el elevado número de sanciones, Sagredo se ha dirigido a los usuarios para concienciarlos sobre la necesidad de respetar la normativa, endurecida desde principios de año.
"Por favor, necesitamos que colaboréis por la buena convivencia y movilidad segura en Paterna", ha escrito en la red social X el alcalde, quien ha añadido: "Entre todos podemos hacerlo".
Ordenanza "más restrictiva"
El Ayuntamiento anunció, a principios de este año, que se reforzaba la regulación del uso de patinetes eléctricos en la ciudad mediante una ordenanza "más restrictiva", con el objetivo de reforzar la seguridad vial y mejorar la convivencia en el espacio público.
En esta línea, el consistorio impulsó, además, una campaña de vigilancia y control del uso obligatorio del casco y del seguro de responsabilidad civil, promovida desde el área de Interior y Movilidad, que preside la teniente de alcalde Nuria Campos, en coordinación con la Policía Local, que ha permitido intensificar los controles en diferentes puntos del municipio, especialmente en aquellas zonas con mayor afluencia de peatones y circulación de patinetes eléctricos.
Infracciones graves
La ordenanza contempla como infracciones graves circular en patinete eléctrico sin casco de protección, sin los elementos obligatorios de seguridad o incumpliendo las normas de circulación, así como hacerlo por zonas no autorizadas.
Ante el inicio de esa campaña de inspecciones y control de los patinetes, Campos, en la línea de lo comentado ahora por su alcalde, destacó que "queremos garantizar la seguridad de todos los usuarios y peatones, prevenir accidentes y favorecer una convivencia ordenada en el espacio público. El cumplimiento de la normativa es fundamental para avanzar hacia una movilidad más segura y sostenible".
El Ayuntamiento de Paterna ha refuerzado su compromiso con la seguridad vial y apela a la responsabilidad de los usuarios para contribuir a una movilidad más segura, respetuosa y compatible con la convivencia urbana.
