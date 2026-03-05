Paterna promociona la Cordà en ITB de Berlín para su reconocimiento internacional como fiesta

Paterna ha aprovechado la Feria Internacional de Turismo de Berlín (ITB), uno de los grandes escaparates del sector, para promocionar la Cordà y ganar proyección exterior con un objetivo claro: impulsar su declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La presencia del municipio en la cita alemana se ha articulado dentro del stand de España, de la mano de Turespaña, desde donde el Ayuntamiento ha difundido esta tradición vinculada a la pólvora y al fuego que identifica a Paterna como Ciutat del Foc.

Según la información municipal, el paso por Berlín se enmarca en una estrategia que llega después de importantes hitos: Fiesta de Interés Turístico Nacional (2017) y Bien de Interés Cultural Inmaterial (2022), además del reconocimiento reciente del Senado de España. Con ese bagaje, Paterna busca ahora “el impulso definitivo” que consolide su reconocimiento mundial.

Un "espectáculo pirotécnico" que transforma la calle Mayor

El Ayuntamiento ha puesto el foco en la singularidad del evento: cada último domingo de agosto, la calle Mayor se convierte en un recinto de pólvora con uno de los disparos más emblemáticos del calendario festivo valenciano.

El Alcalde Sagredo con el Ministro de Industria y Turismo, la Secretaria de Estado y concejalas en el stand de Paterna en la Feria de Turismo de Berlín. / a. p.

Las cifras explican por qué el consistorio la presenta como un referente: cerca de 350 tiradores y tiradoras disparan alrededor de 70.000 cohetes y llegan a quemar más de 1.000 kilos de pólvora en apenas unos minutos, en una celebración que atrae cada año a miles de visitantes.

El disparo de cohetes y la pasión por la pólvora que sienten los vecinos y vecinas de Paterna, con el máximo exponente de la "Cordà" pasado el último domingo de agosto, se remonta, al menos, a mediados del siglo XIX, según la investigación realizada por el historiador local Félix Gámez, que localizó en 2010 una referencia sobre esta fiesta en el "Diario Mercantil" de Valencia -el antecedente de "El Mercantil Valenciano" que hoy comparte cabecera con Levante- que se publicó el 27 de agosto de 1871, donde se hacía mención a las "cuerdas de fuegos artificiales". El antecedente de la "Cordà" actual era el disparo de cohetes sujetados con una larga cuerda.

Sagredo: "Que el mundo conozca la singularidad de nuestra tradición"

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha defendido que la presencia en Berlín permite seguir dando pasos para que el público internacional conozca “la singularidad” de la Cordà y “la profunda vinculación con la pólvora y el fuego”, como parte del patrimonio cultural local.

Con esta acción, el Ayuntamiento insiste en su intención de posicionar sus tradiciones y fiestas como atractivo turístico de primer nivel, reforzando su proyección cultural y turística y manteniendo viva una celebración transmitida de generación en generación.