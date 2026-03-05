Puçol abre sus Fallas con la tradicional crida y una programación repleta de actos

El sábado 28 de febrero, con la espectacular crida en la plaza frente al Ayuntamiento, se abrió la programación organizada conjuntamente por seis comisiones, la Junta Local Fallera y el Ayuntamiento de Puçol. Durante el mes fallero los vecinos y visitantes podrán disfrutar de la exposición del ninot, albaes, cabalgata, baile de disfraces, macrodespertà, pasacalle, ofrenda y, por supuesto, las fallas, los premios y la cremà.

Hostalets, Camí La Mar, Palau-La Torre, Molí de Vent, Picaio y Antiga Muralla son las seis comisiones de la población, que han organizado una atractiva programación pensada también para la participación de todos los vecinos, con actos tradicionales como las albaes, la cabalgata, la ofrenda de flores y, naturalmente, la cremà.

El compromiso de las seis comisiones

«Las Fallas son posibles gracias al compromiso de nuestras comisiones, de la Junta Local Fallera de Puçol y de cientos de falleros y falleras que trabajan durante todo el año», explica el concejal José María Esteve. «Desde el Ayuntamiento estamos a su lado para garantizar que Puçol viva unas fiestas participativas, seguras y de máxima calidad».

La Crida en Puçol. / Sabin.

Entre los actos programados, también destaca la tradicional macrodespertà, que volverá a llenar las calles de pólvora y germanor de buena mañana, justo antes del almuerzo popular, una novedad que ya se ha consolidado como otro evento de convivencia abierto a todos los vecinos. «Es un buen ejemplo de la apertura de las fallas a todos. Queremos que cada vecino sienta las Fallas como propias, que participe y comparta estos momentos que refuerzan nuestra cohesión social», concluye el concejal.

La ofrenda

Apenas un día antes de poner fin a las fiestas, el 18 de marzo, otro de los actos más emotivos, la ofrenda de flores a la patrona de Puçol, la Virgen al Pie de la Cruz, seguida por la mascletà nocturna en el espacio de la antigua factoría Cointra, una cita que cada año congrega centenares de personas.

Y, finalmente, como en todas las poblaciones valencianas, el 19 de marzo, la nit de la cremà pondrá el broche final a las fallas de este año

La fallera mayor de la Junta Local, Eva Martí Ruiz, junto a la presidenta, Verónica Almela Climent, encabezan unas fiestas que, en palabras del concejal, «demuestran que Puçol es sinónimo de tradición, cultura y orgullo colectivo».

PROGRAMACIÓN COMPLETA

Viernes 6 marzo:

20.00 Exposición del ninot

23.30 Nit d’albaes

Sábado 7 marzo:

18.00 Cabalgata del ninot

23.00 Baile de disfraces

Sábado 14 marzo:

09.30 Macrodespertà y almuerzo popular

Domingo 15 marzo:

Plantà de las fallas

Lunes 16 marzo:

17.30 Entrega de premios

Martes 17 marzo:

11.30 Pasacalle conjunto

Miércoles 18 marzo:

18.00 Ofrenda de flores

23.00 Mascletà nocturna

Jueves 19 marzo:

Cremà de Camí La mar, Palau-La Torre, Antiga Muralla, Hostalets, Molí de Vent y Picaio.