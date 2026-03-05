Sedaví homenajea a deportistas de élite con motivo del 8M y celebra una charla con ocho mujeres

Sedaví ha homenajeado a mujeres deportistas de élite, tanto del municipio como de fuera de él, con motivo de la conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer. En el IES Sedaví se ha celebrado, en primer lugar, una charla con ocho mujeres deportistas de élite que han narrado sus trayectorias y han contestado a las preguntas del alumnado del centro.

Tras la charla, las deportistas presentes han inaugurado el mural que se puede contemplar en la puerta del IES Sedaví (Avenida País Valencià, 26, Sedaví) y que ha sido realizado por el artista local Moreno Mural. En el grafiti se visibilizan y se ponen en valor los perfiles y trayectorias de diez mujeres que han destacado en diferentes disciplinas deportivas: pilota valenciana, halterofilia, boxeo, gimnasia rítmica, balonmano, baloncesto, baile deportivo, Fit Kid y boccia. Además, junto a cada una de las deportistas aparece un código QR en el que se puede consultar su nombre y un palmarés que resume sus logros.

Las deportistas, protagonistas

Vicen Martínez Chulià, pilotaire; Alba Bustos Planells, boxeadora; Gemma Domínguez Martínez, bailarina deportiva; Vega Gimeno Martínez, jugadora de baloncesto; Mónica Carrió Esteban, halterófila; Jennifer Gallart Cuesta, gimnasta rítmica; Amparo Baixauli Chornet, jugadora de boccia; y Susana Pareja Ibarra, balonmanista, han sido las mujeres que han protagonizado la charla en el IES Sedaví, en la que han relatado su trayectoria y han respondido a las preguntas del alumnado presente.

El alumnado de Literatura Universal de primero de Bachillerato ha sido el encargado de formular las preguntas a las deportistas que han acudido al acto “Nuestras deportistas”, organizado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Sedaví con motivo del 8M.

Mucho camino por recorrer

Las deportistas han coincidido en señalar que el deporte femenino va avanzando, pero “poco a poco”, y que “todavía queda mucho camino por recorrer para llegar a una igualdad real, sobre todo económicamente”, tal y como ha apuntado Alba Bustos. Además, tras las preguntas del alumnado, también han señalado que por el hecho de ser mujeres “han tenido que luchar el doble”, e incluso el triple, cuando han tenido que compaginar su vida deportiva con la familiar, como ha explicado Susana Pareja.

Respecto a la maternidad, Vega Gimeno también ha coincidido con las demás deportistas en que “al ser deportista hay que pensar bien el momento de ser madre y, hasta hace poco, era muy complicado, aunque ahora existe un nuevo convenio en el que hay baja de maternidad igual que en cualquier otro trabajo”.

"Educar desde la base"

“Charlas como la de hoy son muy importantes porque hay que educar desde la base”, ha afirmado Mónica Carrió, quien también ha destacado la importancia de seguir formándose académicamente para asegurar un futuro cuando las deportistas se retiran.

Por otro lado, Vicen Martínez ha comentado que empezó a jugar a pilota valenciana a los 37 años y ha transmitido al alumnado que “nunca es tarde para probar algún deporte ni para marcarse nuevos objetivos”.

Jennifer Gallart, por su parte, ha destacado la importancia de probar diferentes deportes, aunque ella tuvo la suerte de “empezar a los cuatro años en gimnasia rítmica y enamorarme del baile y de la modalidad”. En esta misma línea, Gemma Domínguez ha contado que su madre la apuntó a baile deportivo y que, poco a poco, fue avanzando y ganando diferentes competiciones. Amparo Baixauli también ha relatado que comenzó en el deporte de boccia animada por su hermana, Ana Baixauli, y que la experiencia ha sido muy gratificante.

Agradecimiento del alcalde

El alcalde de Sedaví, Jose Cabanes, ha querido agradecer a todas las deportistas su participación y ha destacado la importancia de seguir estudiando y compaginar el deporte con la formación académica. Además, ha querido subrayar que “ahora vemos habitual que en todos los deportes participen hombres y mujeres, pero antes muchos deportes eran exclusivamente masculinos”. También ha puesto en valor que “actualmente existe un gran abanico de deportes disponibles para la ciudadanía en los polideportivos y clubes municipales”.