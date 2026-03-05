Torrent elabora una guía de recomendaciones para las Fallas ante alertas meteorológicas de AEMET

Las 28 comisiones falleras de Torrent cuentan con una guía de recomendaciones para actuar ante los diferentes niveles de alertas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), elaborada por la Policía Local ante los actos más significativos de la semana josefina y que pone el foco en la coordinación y la prevención.

La ciudad se prepara para actos multitudinarios condicionados por la reducción de la movilidad en las calles por la instalación de las carpas y monumentos, lo que exige mayor coordinación entre los efectivos de seguridad, a la hora de tener que acudir a una emergencia. En este sentido, el Ayuntamiento ha convocado una reunión técnica de seguridad con el objetivo de ultimar el dispositivo especial de cara a los días grandes de las fiestas.

En el encuentro participaron el comisario jefe de la Policía Local de Torrent, José Pascual Martínez; el inspector Salvador Gallardo y el comisario Felipe Lluch, en representación de la Policía Nacional; el jefe de Protección Civil, Francisco Lona; la concejala de Seguridad, Sonia Roca; el concejal de Fallas, Aitor Sánchez; la concejala de Movilidad y Protección Civil, Adelina González; el jefe de Gabinete de Alcaldía y técnicos municipales de diferentes áreas implicadas en la organización de los actos.

La reunión ha servido para coordinar efectivos y protocolos de actuación en materia de seguridad ciudadana, movilidad, prevención de incendios y protección civil durante la semana fallera. Pero, además, ha tenido como prioritario la elaboración y puesta en común de una guía de recomendaciones dirigida a Junta Local Fallera y a las 28 comisiones falleras de la ciudad ante la posibilidad de que se activen avisos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) o alertas del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

Una guía clara ante cada nivel de alerta

La guía, elaborada por la Policía Local de Torrent, se basa en la “Guía de Recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos” de la Generalitat y sigue las directrices de los Planes de Actuación Municipal. El documento establece criterios concretos para la Junta Local Fallera (JLF) y para las propias comisiones en función del nivel de alerta —amarillo, naranja o rojo— y del tipo de fenómeno previsto: lluvias intensas, tormentas, viento fuerte u olas de calor o frío.

Con alerta amarilla, la Junta Local Fallera informará a cada comisión para su conocimiento y vigilancia, reforzando la atención sobre posibles cambios en la situación meteorológica. En este nivel no se contempla, ninguna suspensión automática de actos, pero sí se recomienda extremar las precauciones y seguir la evolución de los avisos oficiales de AEMET y el 112, o de un posible Cecopal.

En caso de alerta naranja por lluvias, el Cecopal o la autoridad competente valoraría la suspensión o no de los actos previstos en función de la previsión, aunque lo normal es que se suspendieran los actos propios del consistorio y JLF al aire libre. Si la alerta por lluvia alcanzara el nivel rojo, además de suspenderse toda actividad exterior, también se paralizarían las actividades previstas en el interior de los casales, priorizando la seguridad de falleros y evitando los desplazamientos.

Viento

Respecto al viento, uno de los factores de mayor riesgo por la presencia de carpas, monumentos y elementos decorativos, la guía establece que con alerta naranja se suspenderán los actos en la vía pública y en estructuras temporales, se recomienda a las comisiones cerrar las carpas para proteger tanto los bienes materiales como a las personas. Si la alerta es roja por viento, se insta al desalojo inmediato de las zonas de riesgo.

Protocolos ante el calor y la Cremà

El documento también contempla escenarios de altas temperaturas. Ante una alerta naranja por ola de calor, se reducirían los actos en las horas de mayor intensidad térmica, se garantizaría el acceso a agua y fuentes, se reforzaría la asistencia sanitaria ante posibles lipotimias y se advertiría especialmente a la población vulnerable, como personas mayores y niños. En caso de alerta roja por calor, se suspenderían directamente los actos previstos.

Estas recomendaciones han sido trasladadas esta misma semana a los presidentes de las comisiones falleras en una reunión específica. Asimismo, se entregó el protocolo de actuación elaborado por el departamento de prevención operativa del Consorcio Provincial de Bomberos para la noche de la Cremà, que incluye indicaciones concretas ante el riesgo de viento.

Aprender de experiencias recientes

Desde el consistorio recuerdan que las alertas meteorológicas “han venido para quedarse”, especialmente tras los efectos de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana. A raíz de aquel episodio, la administración local considera fundamental que tanto las entidades organizadoras como la ciudadanía estén familiarizadas con los avisos que emite AEMET y con las alertas del Centro de Coordinación de Emergencias.

Aunque las decisiones finales en situaciones de emergencia en la ciudad corresponden al Cecopal el Ayuntamiento insiste en que la población debe conocer de antemano qué medidas se adoptan en cada caso según el color de la alerta. En eventos multitudinarios como las Fallas, donde miles de personas participan en actos en la vía pública, la anticipación y la información clara resultan esenciales.

Planificación preventiva

El concejal de Fallas, Aitor Sánchez, ha subrayado la importancia de esta planificación preventiva. “Nuestro deseo es que podamos disfrutar de unas Fallas tranquilas también desde el punto de vista meteorológico y que no sea necesario aplicar ninguna de estas medidas”, ha señalado. “Pero la experiencia nos dice que debemos estar preparados. Es fundamental que los presidentes y las comisiones sepan cómo actuar y que la información fluya con rapidez y claridad”.

Sánchez ha añadido que “la responsabilidad última dentro de cada comisión recae en su presidente, por lo que dotarles de herramientas y criterios objetivos ante cada nivel de alerta es una forma de reforzar la seguridad colectiva”. En este sentido, ha agradecido el trabajo conjunto de Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil y el resto de áreas municipales implicadas.

Con la distribución de esta guía a través de la Junta Local Fallera, el Ayuntamiento de Torrent pretende que las 28 comisiones dispongan de una base de actuación común y homogénea. La meta es que, ante cualquier fenómeno meteorológico adverso que pudiera coincidir con la semana fallera o con la noche de la Cremà, exista una respuesta única, coordinada, rápida y eficaz.

Torrent se prepara así para vivir intensamente sus fiestas grandes, combinando tradición, pólvora y convivencia con una planificación rigurosa que sitúa la seguridad y la prevención como prioridades absolutas.