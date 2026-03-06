8M
Albal reafirma su compromiso con la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres
El Ayuntamiento se suma al manifiesto de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer
Albal reafirma su compromiso con la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres con la aprobación del manifiesto de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) al que se ha adherido el Ayuntamiento con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer.
El acto de lectura pública que se ha celebrado este viernes se ha trasladado al interior del consistorio debido a la lluvia y ha contado con la participación de los distintos grupos políticos con representación municipal: PP, PSPV-PSOE, Avant Albal y Compromís.
En el manifiesto, la FVMP ha reafirmado su compromiso con la igualdad de género, la defensa de los derechos de las mujeres, su plena participación en la sociedad y la eliminación de cualquier forma de discriminación y de violencia de género.
Conmemoración y reivindicación
El texto subraya que el 8 de marzo es una jornada no solo de conmemoración, sino también de reivindicación, recordando la necesidad de continuar trabajando desde las instituciones y la sociedad para alcanzar una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
Entre los objetivos que se persiguen desde el ámbito local destaca el compromiso de seguir construyendo una sociedad igualitaria que garantice los derechos de todas las personas, fomentando la participación activa en la vida municipal. Asimismo, se insiste en la importancia de romper los techos de cristal que todavía limitan el acceso de las mujeres a determinados espacios de decisión, con el fin de avanzar hacia una igualdad real de oportunidades y una representación social justa.
El manifiesto también pone el acento en la necesidad de seguir trabajando en la mejora del sistema de detección temprana y en el refuerzo de los mecanismos de atención y protección a las víctimas de violencia contra las mujeres, con el objetivo de ofrecer respuestas eficaces y garantizar su seguridad y acompañamiento.
Colectivos
Tras la lectura del manifiesto institucional, Teresa Moyano, presidenta del Col·lectiu per la Sororitat, ha leído el manifiesto conjunto elaborado por los colectivos feministas de l’Horta Sud, que también han querido sumarse a esta jornada reivindicativa poniendo el foco en la importancia de mantener la lucha por los derechos de las mujeres y avanzar en políticas que garanticen la igualdad.
Por su parte, el concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Albal, Julián García, que no ha podido asistir al acto institucional por motivos laborales, ha querido trasladar su compromiso con esta jornada y con las políticas de igualdad.
“Hoy hemos querido resaltar el papel fundamental que representa la mujer en la sociedad, sin olvidar que aún nos queda mucho camino por recorrer. Desde el Ayuntamiento de Albal, tenemos el firme compromiso de seguir trabajando para garantizar los derechos de todas las mujeres de nuestro municipio”, ha señalado.
El acto ha reunido a representantes municipales, asociaciones y vecinas y vecinos del municipio en una jornada de reflexión y compromiso con motivo del Día Internacional de la Mujer.
- Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
- Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
- Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento
- Segart dirá adiós al tráfico rodado por el pueblo tras siete años de espera
- La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias
- Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años
- Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
- La nueva vida del histórico Horno de San Nicolás: ahora se llama Nico y vende algo más que dulces en València