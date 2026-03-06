Albal reafirma su compromiso con la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres con la aprobación del manifiesto de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) al que se ha adherido el Ayuntamiento con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer.

El acto de lectura pública que se ha celebrado este viernes se ha trasladado al interior del consistorio debido a la lluvia y ha contado con la participación de los distintos grupos políticos con representación municipal: PP, PSPV-PSOE, Avant Albal y Compromís.

En el manifiesto, la FVMP ha reafirmado su compromiso con la igualdad de género, la defensa de los derechos de las mujeres, su plena participación en la sociedad y la eliminación de cualquier forma de discriminación y de violencia de género.

Conmemoración y reivindicación

El texto subraya que el 8 de marzo es una jornada no solo de conmemoración, sino también de reivindicación, recordando la necesidad de continuar trabajando desde las instituciones y la sociedad para alcanzar una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

La vicealcaldesa lee una parte dle manifiesto. / Redacción Levante-EMV

Entre los objetivos que se persiguen desde el ámbito local destaca el compromiso de seguir construyendo una sociedad igualitaria que garantice los derechos de todas las personas, fomentando la participación activa en la vida municipal. Asimismo, se insiste en la importancia de romper los techos de cristal que todavía limitan el acceso de las mujeres a determinados espacios de decisión, con el fin de avanzar hacia una igualdad real de oportunidades y una representación social justa.

El manifiesto también pone el acento en la necesidad de seguir trabajando en la mejora del sistema de detección temprana y en el refuerzo de los mecanismos de atención y protección a las víctimas de violencia contra las mujeres, con el objetivo de ofrecer respuestas eficaces y garantizar su seguridad y acompañamiento.

Los grupos políticos leen el manifiesto. / Redacción Levante-EMV

Colectivos

Tras la lectura del manifiesto institucional, Teresa Moyano, presidenta del Col·lectiu per la Sororitat, ha leído el manifiesto conjunto elaborado por los colectivos feministas de l’Horta Sud, que también han querido sumarse a esta jornada reivindicativa poniendo el foco en la importancia de mantener la lucha por los derechos de las mujeres y avanzar en políticas que garanticen la igualdad.

Por su parte, el concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Albal, Julián García, que no ha podido asistir al acto institucional por motivos laborales, ha querido trasladar su compromiso con esta jornada y con las políticas de igualdad.

“Hoy hemos querido resaltar el papel fundamental que representa la mujer en la sociedad, sin olvidar que aún nos queda mucho camino por recorrer. Desde el Ayuntamiento de Albal, tenemos el firme compromiso de seguir trabajando para garantizar los derechos de todas las mujeres de nuestro municipio”, ha señalado.

El acto ha reunido a representantes municipales, asociaciones y vecinas y vecinos del municipio en una jornada de reflexión y compromiso con motivo del Día Internacional de la Mujer.