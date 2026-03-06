Benetússer cuenta con 20 memorias de proyectos de reconstrucción autorizadas por el Gobierno
La alcaldesa Eva Sanz contó con la comisionada tras la dana del Gobierno de España, Zulima Pérez, para hacer una radiografía de la reconstrucción ante la ciudadanía
El Ayuntamiento de Benetússer organizó una reunión informativa especial de su Consejo Económico y Social, organismo encargado del seguimiento de las labores de recuperación del municipio, en la que se actualizó toda la información sobre la reconstrucción de Benetússer. El acto contó con la presencia de la comisionada del Gobierno de España Zulima Pérez.
La alcaldesa de Benetússer Eva Sanz fue la encargada de realizar una primera exposición que sirvió para hacer una radiografía completa del momento actual en cuanto al trabajo de reconstrucción de edificios y calles. Se recordó el procedimiento marcado por el Ministerio de Política Territorial a través del cual se están tramitando todas las obras con un valor total de 48,7 millones de euros.
El procedimiento arranca con la redacción y envio de memorias valoradas de cada uno de los proyectos de reconstrucción, unos 40 en total entre actuaciones en las vías públicas y plazas y las destinadas a recuperar instalaciones municipales. Sanz confirmó que en estos momentos Benetússer tiene presentadas 25 memorias de las cuales 20 ya han recibido la conformidad ministerial. Explicó también que se tienen muy avanzadas las restantes para poder llegar al mes de mayo con todas las propuestas presentadas.
