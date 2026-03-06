Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Catarroja logra la cesión gratuita de terrenos para construir una piscina cubierta en el polideportivo

El Consell da luz verde al traspaso gratuito de casi 3.000 metros cuadrados a propiedad municipal después de que la anterior instalación quedará inutilizada por la dana

El polideportivo de Catarroja tras el paso de la dana del 29 de octubre de 2024.

El polideportivo de Catarroja tras el paso de la dana del 29 de octubre de 2024. / Redacción Levante-EMV / PASCU CALABUIG

Ada Dasí

Catarroja

Catarroja está más cerca de recuperar una instalación básica para vecinos y clubes deportivos, después de que el Consell haya dado luz verde a la cesión gratuita de casi 3.000 metros cuadrados del terreno de las pistas de pádel. Esta ubicación se destinará a la construcción de la nueva piscina cubierta con la que contará la población, en el polideportivo municipal, ya que la anterior, situada en el barrio de Les Barraques y gestionada por una UTE, quedó inhabilitada por la dana del 29 de octubre de 2024.

Esta situación supuso dejar sin servicio de actividades acuáticas a numerosos abonados, así como al Club Sirenas de Natación y Socorrismo que todavía sigue desplazándose al complejo de Albal para poder continuar con sus entrenamientos y competiciones.

Reubicación

El Consistorio ha previsto esta reubicación de la piscina cubierta a suelo menos inundable y destinado a equipamiento deportivo, mientras que el actual edificio se pretende destinar a uso público, aunque todavía no se ha definido y que podría ser para asociaciones.

Esta actuación se enmarcan en las obras de reparación y reconstrucción de infraestructuras municipales dañadas por ese episodio meteorológico que cuentan con financiación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y que en Catarroja asciende a más de 138 millones de euros.

Equipamiento deportivo municipal

La parcela, situada en el camino de Santa Ana 16, de Catarroja, inscrita en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Generalitat y con una superficie de casi 3.000 metros cuadrados, deberá destinarse a la construcción y explotación de la piscina cubierta, que tendrá carácter de equipamiento deportivo público municipal.

El consistorio dispondrá de un plazo de tres años para ejecutar la instalación. En caso de que el terreno no se destine al uso previsto dentro del plazo establecido o deje de utilizarse posteriormente para ese fin, la cesión quedará resuelta y los bienes revertirán a la Generalitat con todas las mejoras realizadas.

Solicitud del ayuntamiento

El Ayuntamiento de Catarroja solicitó el 11 de diciembre de 2025 a la Dirección General de Patrimonio la cesión gratuita de la parcela correspondiente a las pistas de pádel del polideportivo municipal para la construcción de la piscina cubierta y, en febrero de 2026, Patrimonio acordó iniciar el procedimiento de cesión gratuita que se ha aprobado este viernes.

TEMAS

