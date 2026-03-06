Las carpas falleras toman las calles de l'Horta bajo la lluvia

La música, la pólvora, el color y los ninots volverán a tomar las calles de los municipios de l’Horta en los próximos días. Con ellos también regresan las carpas falleras, un elemento que puede ser imprescindible para las comisiones, ya que permite ampliar los casales y dar cabida a todo el censo fallero. Sin embargo, su instalación también implica la ocupación de la vía pública y, en muchos casos, el consiguiente corte o desvío del tráfico, antes incluso de la semana grande de la fiesta.

En Torrent, las comisiones comenzaron en la noche del miércoles el montaje de estas estructuras bajo una fina lluvia, una tarea que se ha prolongado durante la jornada del jueves con más agua todavía, aunque no ha supuesto un impedimento para los trabajos. Las fallas situadas en zonas peatonales, como La Plaça y Sant Roc, pudieron adelantarse al resto al no verse afectadas por restricciones de tráfico.

Certificaciones oficiales

Como novedad este año, las comisiones falleras de la ciudad han decidido contratar de forma conjunta a un mismo Organismo de Certificación Administrativa (OCA). Con esta iniciativa buscan reforzar la seguridad de los falleros y, al mismo tiempo, reducir el coste que supondría para cada una realizar la inspección por separado.

El montaje de la carpa en una zona peatonal. / Cèsar Garcia Aleixandre

Se trata de una entidad autorizada por la Generalitat Valenciana encargada de verificar que las carpas y sus instalaciones asociadas, tanto eléctricas como estructurales, cumplen con la normativa vigente en materia de seguridad, ocupación del dominio público y prevención de incendios.

Según explica el presidente de Honor de las Fallas de Torrent de este año, José Antonio Vida, estas revisiones se ajustan a la Ley de Espectáculos y, aunque no son obligatorias, sí son recomendables. Por ello, el montaje se ha realizado “a contrarreloj” y “una detrás de otra”, con el objetivo de que todas las instalaciones estén listas para la inspección que el organismo certificador iniciará a primera hora de este viernes.

En caso de detectarse alguna anomalía, la comisión correspondiente deberá subsanarla y asumir el coste de una nueva revisión.

Fallas con carpas

En total, 26 de las 28 comisiones falleras de la ciudad —todas excepto Santa Lucía y San Amador— plantarán este año sus carpas en la vía pública junto a los monumentos falleros. Algunas de ellas ya tienen programados actos en su interior para el sábado al mediodía, como la comisión Zaragoza–Parc Central.

La instalación de la carpa de la comisión de La Plaça de Torrent. / Redacción Levante-EMV

El tráfico en la ciudad quedará restringido especialmente en el centro; en la ermita y Ramón y Cajal, pero también en la avenida al Vedat y calles adyacentes, donde se concentran gran parte de las fallas como Antoni Pardo, Ángel del Alcázar, o Cronista Vicent Beguer i Esteve.

14 carpas en Paterna

Por su parte, en la capital de l’Horta Nord, Paterna, las carpas todavía no han salido a las calles. Este año solo 14 de las 19 comisiones locales ocuparán la vía pública con estas instalaciones, algunas de ellas coincidiendo con la planta el día 15 de marzo, como suele ser el caso de Campamento, y dependiendo de la disponibilidad de la empresa contratada para su montaje.

Las cinco que se quedan en sus casales son Sant Roc, Vicente Mortes, Cristo de la Fe, Más del Rosari i Plaça Benicarló-La Coma, aunque la ubicación de las carpas del resto no afecta a ningún cruce ni vía importante para el tráfico de la ciudad.