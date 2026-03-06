El Equipo Solidario de Grupo Cajamar dona 14.000 a un proyecto dirigido a personas con discapacidad intelectual

El Equipo Solidario de Grupo Cooperativo Cajamar ha donado 14.000 euros a la Fundación Santos Andrés, Santiago y Miguel (SASM) de Sueca para el desarrollo del proyecto Abriendo ventanas a la comunicación: fomento de la comunicación de las personas con discapacidad intelectual mediante sistemas aumentativos y alternativos a la comunicación.

A la entrega de la donación han asistido el presidente de la fundación SASM, Vicente Santiago González; el director territorial de Cajamar en Valencia, Jesús Garcia, y, en calidad de miembro del Equipo Solidario que presentó el proyecto, Beatriz Franco, empleada de la Oficina de Soporte Digital de Grupo Cajamar.

El proyecto de la fundación SASM tiene por objetivo implantar sistemas alternativos y aumentativos de comunicación en personas con discapacidad intelectual mediante el uso de tecnología avanzada. Su uso permitirá ofrecer un apoyo personalizado a personas con dificultades en la comunicación oral, facilitando su expresión, interacción y participación en distintos entornos, así como contribuyendo al ejercicio efectivo de sus derechos y una participación social plena en igualdad de oportunidades.

El director territorial de Cajamar, Jesús García, ha destacado que “se trata de un proyecto plenamente alineado con los valores y el compromiso social de nuestra banca cooperativa, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que promueve el Equipo Solidario de Grupo Cajamar”. En este sentido, ha subrayado especialmente su contribución al ODS 3 (Salud y bienestar), ODS 4 (Educación de calidad), ODS 10 (Reducción de las desigualdades) y ODS 12 (Producción y consumo responsables).

Por su parte, el presidente de la Fundación, Vicente Santiago González Ortuño, ha agradecido el apoyo recibido y ha señalado que “gracias a esta donación podremos adquirir equipos de tecnología avanzada que mejorará la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus respectivas familias, al favorecer una mejor comunicación y, a la vez, facilitarles poder decidir sobre sus proyectos de vida”.

Este importe procede de la donación realizada durante segundo semestre de 2025 por los empleados que forman parte del Equipo Solidario, así como de una ayuda complementaria aportada por las entidades de Grupo Cajamar. Sus miembros pueden presentar los proyectos sociales sin ánimo de lucro que consideran que son merecedores de ayuda y, entre ellos, se seleccionan, por votación, aquellos que recibirán los fondos recaudados en cada semestre. El segundo proyecto más votado en este último semestre, además del presentado por la fundación SASM, ha sido el presentado por la Asociación ASTEA Autismo Almería, al que se ha destinado una donación de más de 3.000 euros para la creación de un Refugio Sensorial en la localidad de Garrucha (Almería).

Desde su puesta en marcha en 2008, el Equipo Solidario de Grupo Cooperativo Cajamar desarrolla su labor de manera altruista en favor del desarrollo social de su entorno. En este tiempo ha donado más de 650.000 euros a 61 proyectos sociales, destinados a mejorar las condiciones de vida de las personas, contribuir a la erradicación de la pobreza, cuidar el medio ambiente y proteger el planeta.

Fundación de la Comunidad Valenciana Santos Andrés, Santiago y Miguel

Es una entidad privada sin ánimo de lucro, con sede en Sueca (Valencia), dedicada a la atención integral de personas con problemas de salud mental grave y diversidad funcional, así como a la promoción de su autonomía, inclusión social y mejora de la calidad de vida.

La misión de la Fundación SASM es facilitar la plena incorporación social y laboral de personas con discapacidad intelectual, diversidad funcional o situación de dependencia, especialmente cuando estas situaciones derivan de un trastorno mental grave. La entidad trabaja para garantizar que estas personas tengan cubiertas sus necesidades y participen de forma activa en la vida social.