Fiscalía aprecia indicios de delito en la patada del edil Martín Pérez durante las fiestas de Moncada y remite el caso al juzgado

La famosa "patada voladora" del concejal de Moncada, Martín Pérez, durante las fiestas del pasado verano ha acabado en el juzgado. La Fiscalía, tras investigar la denuncia presentada por la portavoz del Partido Popular de Moncada, Marga Benlloch, ha apreciado indicios de un posible delito de lesiones en los hechos protagonizados el pasado mes de septiembre por el concejal socialista durante la verbena y ha trasladado las diligencias al Juzgado de Instrucción de Moncada.

Según el informe de la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Valencia, se ha constatado que los hechos expuestos "podrían ser constitutivos de un posible delito de lesiones tipificados en el artículo 147-1 del Código Penal o lesiones leves del artículo 147.2 del Código Penal".

Los hechos se produjeron el pasado 7 de septiembre de 2025," durante una verbena que sirve de cierre final a la tradicional Noche del Embutido, cuando el edil de Seguridad y Fiestas y marido de la alcaldesa Amparo Orts, tras ver que un grupo de jóvenes insultaban al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les dirigió un corte de mangas y saltó desde el escenario lanzando una patada. Actuación que quedó grabada en unas imágenes que este diario publicó y que también sirvieron al PP para denunciar ante Fiscalía los hechos.

Gonzalvo de Cormpromís junto a la alcaldesa y el edil Martín Pérez, en una reunión reciente. / A.M.

La portavoz del grupo municipal popular, Marga Benlloch, ha señalado que “lo ocurrido aquella noche fue un hecho muy grave que nunca debió producirse, y menos aún protagonizado por un representante público. Un concejal no puede reaccionar con violencia contra vecinos de su propio municipio. Los cargos públicos deben ser ejemplo de comportamiento y responsabilidad”, ha afirmado Benlloch.

Desde el Partido Popular de Moncada consideran que Martín Pérez debería haber dimitido al día siguiente de los hechos asumiendo la responsabilidad política que un cargo público ha de tener. “Moncada no merece un gobierno que banalice comportamientos de este tipo. La convivencia y el respeto deben estar siempre por encima de cualquier otra consideración”, ha concluido la portavoz popular.

Disculpas y sin dimisión

El PP llevó hasta Fiscalía los hechos después de que ni el concejal dimitiera ni el gobierno PSPV-Compromís le retirara las competencias tras lo acontecido. Tan solo, el concejal Martín Pérez Aranda (PSPV), se limitó a pedir disculpas en un comunicado enviado al día siguiente del altercado. "Ante la situación generada debería haber recabado la presencia de las fuerzas de seguridad y no haber bajado del escenario", explicó en su día Pérez Aranda, que se refiere a una supuesta "pelea" que él "intentó frenar" saltando desde el escenario.

Tampoco salió adelante la reprobación llevada a un pleno extraordinario por la oposición, PP, Ciudadanos y Vox, tras el voto de calidad de la alcaldesa y pareja del edil, Amparo Orts, ya que en dicha sesión se ausentó la concejala de Compromís, Valentina Cortegoso, ya fuera del gobierno. El gobierno, se limitó justo un día antes, a aprobar en pleno ordinario una moción presentada por Compromís, dirigido por Álvaro Gonzalvo, que ostentará la vara de mando en junio durante el último año de mandato, tal y como estipula el pacto de gobierno firmado con el PSPV tras las elecciones de 2023. La moción aprobada por el equipo de gobierno condenaba firmemente y rechazaba el uso de la violencia verbal y física como instrumento para resolver cuestiones políticas y, en el caso concreto del Moncadance, desaprobó los insultos proferidos por un grupo del público asistente, al mismo tiempo que censura la conducta del regidor de Fiestas el pasado 7 de septiembre».