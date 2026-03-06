La Generalitat Valenciana transformará la CV-400 en un bulevar verde metropolitano con parques inundables

La CV-400 que conecta varios municipios de l'Horta Sud se convertirá en un bulevar verde metropolitano con el proyecto de parques inundables que lidera la Generalitat Valenciana, destinados a aminorar los efectos de futuras riadas. La transformación del entorno de este eje vial se enmarca dentro de los sectores 6, 7 y 11, que se corresponde con los términos municipales de Paiporta, Alfafar, Catarroja, Massanassa, Benetússer y La Torre y suman 138 hectáreas.

Entre las cuestiones más relevantes destaca la creación de un Centro de Interpretación del Territorio de l'Horta Sud que se ubicará en Paiporta, atendiendo a la propuesta presentada por el Ayuntamiento de la localidad y que divulgará la riqueza milenaria de la huerta.

Recorrido

El parque de estos sectores desciende por el barranco del Poyo, bordea Torrent y entra en Paiporta, hasta La Torre y Sedaví para conectar con la Albufera. El segundo tramo es el que discurre por la CV-400 hasta Massanassa y Catarroja, sobrepasa la Pista de Silla y llega hasta el Parque Natural. Ambas partes beneficia a más de 100.000 habitantes y se une con el sector 8 Alfafar-La Torre, que se presentó recientemente. También estarán conectados con la ciclovía anular de Turia.

Según ha explicado el coordinador del proyecto de parques inundables, Vicente Dómine, en una reunión con los representantes municipales celebrada este viernes en Paiporta, actualmente se están redactando los pliegos para tener los proyectos básicos, lo que permitirán iniciar las expropiaciones y los proyectos constructivos. El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida ha matizado que se trata de una actuación global de todos los parques que se ha delimitado en un plazo de cinco años.

Los representantes municipales que han participado en la reunión con Mérida y Dómine. / Redacción Levante-EMV / GVA

Sectores

El sector 6, que se ha denominado Contelles con casi 23 hectáreas, integra también la actuación en el barranco de Horteta que tuvo una influencia importante en la dana del 29 de octubre de 2024 y se centra en la parte norte del casco urbano de Paiporta, donde se han identificado usos impropios del terreno y parcelas de cultivo abandonadas. "Esta es la zona ideal para compensar los espacios libres" para la población, ha explicado Dómine. Esta área no estaba considerada como inundable en el Patricova, pero el agua superó el nivel y se desplazó a La Torre, Alfafar y Sedaví.

De este modo, las soluciones propuestas en este y en el resto de sectores a los que ha hecho referencia en su explicación, se ha previsto una especie de "diques" que son "relieves armónicos desde el punto de vista paisajístico", que servirán "para retener y laminar los flujos de agua". De igual forma, en todos ellos se respetarán los elementos arquitectónicos patrimonialesles existentes y se regenerarán los espacios agrícolas.

Asimismo, se estudia la posibilidad de que parte de estas zonas puedan tener láminas de agua, permanentes o temporales, tanto por su interés paisajístico como por el papel que pueden desempeñar como refugio a la avifauna y de apoyo a la biodiversidad. La iniciativa también plantea la conformación de diques de protección al casco urbano, que permitan albergar refugios climáticos y zonas arboladas.

El parque del sector 7 con la misma superficie que el anterior, preveé integrar en el casco urbano de Paiporta de la zona norte la residencia y el polígono industrial. Para facilitar el acceso de la población, se habilitará una ciclovía que conecte Paiporta con València, situada a escasos cinco kilómetros, a través del puente de la Solidaridad. Asimismo, se plantean dos conectores con el centro de la población, uno desde la plaza de la Iglesia y otro desde el parque de Villa Amparo

El 11 es el sector que más ocupa con una superficie de 92,5 hectáreas y es el que se extiende bordeando la CV-400 y ocupando los terrenos de Paiporta, al otro lado de la carretera, que el Ayuntamiento ha cedido para utilidades de toda la comarca. También afecta a la superficie que ocupaba la macrourbanización Nou Mil·leni en Catarroja y donde proliferan los terrenos abandonados, tras tumbarse el PAI.

Corona verde para recuperar l'Horta Sud

“Desde la Generalitat vamos a impulsar una corona verde que permitirá recuperar una zona del Horta Sud que fue arrasada por la riada y transformarla en un espacio libre para el ocio y el esparcimiento de las personas, que además contribuirá a reducir el riesgo de futuras inundaciones en el futuro, actuará como protección frente al clima, impulsará la movilidad y fomentará las actividades saludables”, ha señalado Raúl Mérida.

El comisionado ha explicado que la iniciativa tiene un carácter eminentemente “metropolitano” y contribuirá a “vertebrar los núcleos urbanos colindantes”. En este sentido, incorporará “paseos longitudinales, zonas arboladas, ciclovías, y recuperará la red de senderos tradicionales que unía estos municipios situados a una distancia cercana, en algunos casos a tan sólo un kilómetro, pero que solo están comunicados actualmente por la red viaria”.

Mérida ha explicado que la riada supuso “un desastre sin precedentes”, pero que de esta experiencia podemos “extraer lecciones” y, sobre todo, aprovechar la oportunidad para recuperar lo perdido “con criterios de resiliencia y de sostenibilidad”. Así, ha abogado por impulsar nuevas iniciativas de futuro que nos lleven a salir de esta etapa “más preparados, con una mejor configuración del territorio y con infraestructuras más preparadas, que devuelvan la confianza y la seguridad a las personas”.