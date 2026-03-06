La Mancomunitat condena la violación de una menor con discapacidad en l'Horta Sud y exige que se actúe con toda la fuerza de la ley

Una menor con discapacidad ha sido víctima, hace unos días, de una brutal violación en un municipio de l'Horta Sud, según ha dado a conocer en primicia Levante-EMV. La Mancomunitat de l'Horta Sud muestra su repulsa absoluta a este acto criminal machista y exige que se actúe contra el agresor con toda la fuerza de la ley.

“Nuestra máxima preocupación está ahora en la víctima, una joven vulnerable por ser menor y además con discapacidad. Está probado que cuántos más factores se suman de vulnerabilidad mayor sufrimiento se le causa”, manifiesta la vicepresidenta de la Mancomunitat de l'Horta Sud, Lorena Silvent.

“Reclamamos que las instituciones correspondientes pongan a su disposición y a la de su familia todos los recursos necesarios para ayudarla, tanto desde el punto de vista juridico, psicológico o médico como policial”, añade.

Según los hechos que se han conocido, el presunto autor de la violación es un vecino de la menor, con el que su familia tiene una larga relación de amistad, lo que todavía agrava más el delito. Este patrón se ha puesto de manifiesto de forma frecuente en los informes anuales del Consejo General del Poder Judicial o en estudios de organizaciones prestigiosas como Save the Children, en los que se señala que un elevado porcentaje de los autores de violaciones a menores son de su entorno o de su propia familia.

Violencia estructural

“En la raíz de este tipo de hechos abominables está la violencia estructural que se ejerce contra las mujeres. Por ello, son tan importantes las políticas públicas de promoción de la igualdad y de puesta en valor de las mujeres, además de los procedimientos policiales y penales que se deriven”, esgrime Lorena Silvent.

Además, la vicepresidenta de la institución comarcal ha reclamado más recursos específicos y mayor especialización para la asistencia de mujeres víctimas de agresiones machistas en situaciones de vulnerabilidad de este tipo.

Por su parte, el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, ha señalado “el peligro que supone para las mujeres y para la sociedad el negacionismo de la violencia machista que promueven ciertos sectores ultras”. “Negar la violencia masclista no la hace desaparecer. La legitima, la invisibiliza y la normaliza, tal como hemos dicho claramente en el manifiesto del 8M de este año, que hicimos público este miércoles”, añade el presidente.