Tribuna
Piulen quan jo piule
A ninguna persona li ha d’estranyar que en la nostra societat, en la societat política torrentina, hi ha d’espavilats i més que espavilats, que històricament hem qualificat com a “profitosos”.
S’ha de dir a les clares que les persones espavilades, són aquelles que intenten treballar pel benestar de la ciutadania, buscant i rebuscat des de zero aquelles qüestions que puguen beneficiar i millorar d’una manera o una altra al poble. No importa la feina, no importa l’àmbit, no importa res, sols el benefici i la millora de la ciutadania.
D’altres, els profitosos, són els qui de manera audaç, quan veuen que una feina pot ser lluidora posen tots els entrebancs per a poder apropiar-se la feina, la idea, la dedicació d’altres. Estes persones pocavergonya i furtamantes, són les que ens estan governant a Torrent.
Ho vinc a dir, perquè el passat Plenari des del meu grup municipal, vam presentar un moció per a festejar el 750 aniversari de la mort d’aquell personatge que en va portar la llengua i part de la cultura, el Rei Jaume I.
Una Moció que encoratjava sense alçar polseguera a l’equip de govern a fer difusió d’allò que altres volen tapar amb la bandera del “gran imperio”.
En la moció també es suggeria donar la utilitat que li pertoca a l’estàtua de Rafael Pi Belda pagada pel consistori i per la Caixa Rural de Torrent i que, a hores d’ara, després de més d’un quinquenni, la pobra gran figura la tenim a més d’arraconada, peregrina d’un lloc a un altre, fins agafar pols a la primera planta del consistori.
Amb molta avidesa, la nostra senyora alcaldessa en veure que el mèrit anava a ser d’altres i la foto no la coronaria ella, va posar les excuses que li van venir al cap per a retardar la votació del Plenari i que es deixara damunt la taula i amb rapidesa supina, abans que ningú s’adonara, a les 8 del matí la notícia estava corrent pels carrers del poble i avinguda avall.
També la va fer rodar a la pàgina oficial del poble, juntament amb les últimes novetats, amb un titular massa interessat: “Torrent impulsa la ubicación de la escultura de Jaume I y una programación cultural para commemorar en 2026, el 750 aniversario de su muerte”. Però a més d’això, llancen una proposta a tota la corporació en forma de moció per a que es consensue al següent Plenari i així la reina de los mares puga tindre el moment i la foto de glòria que tant desitja.
No hi ha cap mena de dubte que la regidora en cap de Torrent, ha fet una bona jugada, que va ser ràpida en atribuir-se el mèrit, i que fins i tot (no contenta amb això) van seguir publicant la mateixa informació a altres periòdics de la zona. Felicitats!
Ja m’agradaria que la presidenta del plenari municipal de Torrent, s’espavilara tant amb altres coses prioritàries com són les beques que encara no han cobrat els esportistes, la SÚPLICA lliurada des del Club d’atletisme sobre les 400 persones per esclarir la problemàtica creada per la regidora de VOX amb l’equip de rugbi amb només 10 jugadors; les ajudes a famílies afectades per la DANA, un Camp del Sant Gregori per acabar i una llarga llista de problemes que té el poble..., però clar, això ja és aigua passada, la foto està més que feta i reeditada.
Ja ens agradaria observar la mateixa rapidesa com la que ha manifestat en fer pròpia una reivindicació aliena al seu partit o a la seua formació política. Les prioritats torrentines són una estàtua o unes activitats, encara que aquestes siguen per a subratllar els nostres orígens. I ho dic jo que, qui em coneix, sap de la meua estima i lluita per la meua terra, la meua llengua, les meues arrels i la nostra gent.
