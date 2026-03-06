El pleno de Torrent aprueba llevar a Antifraude el contrato de prensa

El pleno de Torrent aprobó el dictamen de la comisión de investigación que se puso en marcha hace seis meses sobre la gestión de los contratos generados por la dana y el de pensa y comunicación, que es el que más polémica ha suscitado en todo este tiempo. El documento insta al Ayuntamiento a elevar el caso a la Agencia Valencia Antifraude para que sea este organismo el que determine si existen irregularidades en el expediente.

Los socialistas y Compromís defendieron sus posturas durante la sesión y coincidieron en sus críticas por la no comparecencia de la concejala de Comunicación, Amparo Chust, ni del responsable de prensa, entre otros. El portavoz de Compromís, Xavi Martí, explicó que la reacción de la alcaldesa tras alertar de las posibles "irregularidades" en la adjudicación del contrato "fue la de expulsarnos de las mesas de contratación" y añadió que "es igual de grave no querer que la oposición controle la gestión del gobierno".

Por su parte, el edil del PSPV-PSOE, Eduardo Gómez, recordó al equipo de gobierno que será Antifraude el que clarifique este asunto e insistió en que las conclusiones se han emitido sobre hechos probados. "Esto no es un juzgado y las cosas se tienen que explicar", increpó a los populares, que en su intervención se limitaron a ratificar su voto en la comisión.

Posicionamiento de Vox

El socio de gobierno de los populares, Vox, anunció que no raspaldarían las conclusiones de la comisión manteniendo que existe una "insuficiencia probatoria que justifique su traslado a instancias externas, sin antes una auditoría independiente". Además, acusaron a la oposición de la "instrumentalización política partidista", y advirtieron la necesidad de "una investigación externa previa y técnica" que delimite las responsabilidades administrativas. Para concluir, la portavoz, María Fernández, explicó que "no exoneramos la responsabilidad, pero queremos mayor rigor".

Esta intervención dio pie a los socialistas a poner en duda el apoyo de Vox a la gestión de los populares, en cuanto dicen que "no queremos interponernos en futuras investigaciones al respecto", como advirtió Gómez.

Traslado a la Agencia Valenciana Antifraude

Con la aprobación del acuerdo plenario, el Ayuntamiento remitirá ahora a la Agencia Valenciana Antifraude toda la documentación, las comparecencias y las conclusiones aprobadas por la Comisión de Investigación.El objetivo es que el organismo independiente pueda analizar las actuaciones realizadas y determinar si existen indicios que justifiquen la apertura de actuaciones.

Los grupos que apoyaron la medida defendieron que, ante las dudas surgidas durante la investigación y la falta de explicaciones por parte del gobierno municipal, la única respuesta responsable es trasladar toda la información a los órganos de control para que puedan actuar con plena independencia.