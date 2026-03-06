Puçol homenajea a la cantante de ópera Carmen Bosó y el equipo femenino del club de atletismo por el 8M
La alcaldesa Paz Carceller entregó los premios És Dona en un acto que también sirvió para conocer a las ganadoras del concurso de dibujo: Irene Rubio, Thelma García y Lucía Isabel Ferreira
Redacción Levante-EMV
El jueves 5 de marzo, en el salón de plenos del Ayuntamiento, se celebró la entrega de premios del Mes de la Mujer, un evento que reconoce el papel activo de la mujer en la vida cotidiana de Puçol.
La alcaldesa Paz Carceller fue la encargada de introducir a cada una de las premiadas y entregar los premios, en compañía de distintos concejales y el representante del profesorado del instituto.
El premio És Dona individual fue para la cantante de ópera Carmen Bosó, conocida por los vecinos por haber actuado en varias ocasiones en la Casa de Cultura y en el resto de España por haber sido finalista de un exitoso concurso de televisión.
A nivel colectivo, el premio fue para el equipo femenino del Club Atletismo Puçol, que en apenas un año ha pasado de no tener corredoras suficientes para participar como equipo en las pruebas del calendario a ganar el Circuito Caixa Popular de l’Horta Nord en la última edición. En gran parte gracias al empuje de la atleta del club y concejal de Deportes Pepa Deogracia, que continúa potenciando el deporte femenino.
Concurso de carteles
La segunda parte se centró en el concurso de carteles que se viene organizando en los últimos años entre el alumnado de Secundaria del centro Virgen al Pie de la Cruz y del Instituto de Educación Secundaria de Puçol.
El tercer premio fue para Flores libres, de Lucía Isabel Ferreira Palacios, un cartel que “representa a todas las mujeres como un conjunto de flores moradas, distintas entre sí, pero igual de hermosas e importantes”.
Thelma García Jiménez obtuvo el segundo premio con "Juntas florecemos", con el cual quiere transmitir que “cuando nos apoyamos entre nosotras, todo se siente más fácil y especial, casi como si fuera magia”.
La ganadora de este año ha sido Irene Rubio Almenara, del IES Puçol, con su obra "La igualdad no debería ser un sueño", sino una realidad. En su dibujo, “las distintas mujeres reflejan que algunas ya han alcanzado la igualdad, mientras que otras intentan llegar a ella, pero teniendo en cuenta que no pueden solas y por eso deben ayudarse entre ellas”.
Este dibujo ha servido de base para el cartel publicitario del Mes de la Dona organizado por el Ayuntamiento de Puçol.
Un mes cuya próxima cita es el domingo 8, con En Marxa per la Dona, la carrera solidaria con la lucha contra el cáncer. Y hasta el 26 de marzo tiene programadas actividades en colaboración con distintos colectivos de la población: Bienestar Social, Col·lectiu de Dones, Mujeres Tyrius y Club de Historia Puçol.
