Quart de Poblet pone cara y voz a las mujeres de su historia

Quart de Poblet volverá a vivir el 8M como algo más que una fecha señalada en el calendario. La programación diseñada por el Ayuntamiento convierte el Día Internacional de las Mujeres en un punto de encuentro para la memoria, la reivindicación y la celebración de los avances conseguidos, sin perder de vista los retos que quedan por conseguir.

Lejos de concentrar la conmemoración en un solo acto, el municipio despliega una agenda llena de actos que abordan diferentes ámbitos sociales, desde la educación, la cultura y el deporte contando con la participación social. El objetivo es claro: visibilizar el papel de las mujeres en la historia local y reforzar el compromiso de Quart de Poblet con la igualdad real.

Uno de los ejes centrales es precisamente la recuperación de la memoria. La presentación de la guía didáctica "Creciendo sin límites. Historia de mujeres. Quart de Poblet" acerca al alumnado referentes femeninos que durante años quedaron fuera del relato oficial. La iniciativa busca que niñas y niños crezcan con modelos diversos y cercanos, y que la historia del municipio se cuente con nombres y apellidos de mujer, ya que siempre ha formado parte de la evolución y la vida social. Esta acción se complementa con una exposición con el mismo título organizada por el Área de Patrimonio, a partir de los fondos del Museu Virtual de QDP, así como con una ruta organizada por la Oficina de Turismo, que recorrerá las calles y los lugares que llevan el nombre o frecuentaron las mujeres a las que no siempre se ha reconocido su relevancia y aportaciones a la sociedad actual.

La cultura como eje

Esa mirada a las raíces se complementa con propuestas culturales que ponen el foco en historias silenciadas. Exposiciones y visitas teatralizadas invitarán a redescubrir el legado femenino en la localidad, mientras que una obra de teatro documental rescatará la vida de una mujer cuya trayectoria representa a tantas otras que sostuvieron la vida cotidiana desde la sombra. Cultura y memoria se dan la mano para transformar la manera en que miramos el pasado.

La programación también incorpora espacios de reflexión sobre los desafíos actuales. La Escuela de Familias abrió el debate sobre la socialización digital y la hipersexualización de las niñas, un fenómeno que preocupa cada vez más a madres, padres y profesionales. A ello se sumó una nueva edición de la Mesa Redonda sobre Mujer y Discapacidad, que dio protagonismo a las propias mujeres a través de un podcast creado por el grupo de promotoras del Centro Ocupacional bajo el título "Nosotras para Nosotras: Nuestra Voz Cuenta". Un ejercicio de empoderamiento que convirtió la experiencia en relato común para toda la sociedad.

Una marcha por la igualdad

Como ya es tradición, las calles del municipio se llenaron de reivindicación y celebración el pasado 6 de marzo con la Marcha de Mujeres Empoderadas, acompañada de batucada y un acto institucional que simboliza la unión del municipio en torno a los valores feministas. Además, Quart de Poblet facilitó la participación vecinal en la manifestación del 8M, reforzando el carácter colectivo de una jornada que nació en la calle y que sigue siendo motor de cambio.

La programación se completa con talleres intergeneracionales y propuestas dirigidas a diferentes públicos, consolidando un enfoque transversal que entiende la igualdad no como una acción puntual, sino como una política sostenida en el tiempo.

Por todo ello, Quart de Poblet afronta el 8M desde el prisma de reconocer a las mujeres que han sido clave en el crecimiento social, cultural y económico del municipio como forma de construir futuro.