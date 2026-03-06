Quart de Poblet reivindica la mirada metropolitana en vivienda, movilidad e infraestructuras

En Quart de Poblet hay una idea que atraviesa toda la acción municipal: el área metropolitana ya es una realidad cotidiana. La proximidad con València sitúa al municipio en una posición estratégica, pero también lo expone a tensiones que no se generan ni se resuelven únicamente dentro de sus límites administrativos.

La alcaldesa, Cristina Mora, asegura que desde el Ayuntamiento se defiende que el municipalismo ha demostrado capacidad de cooperación, pero que ahora es necesario consolidar espacios estables de coordinación que permitan planificar a la escala real en la que se producen los desafíos.

Uno de los ejemplos más evidentes es la vivienda. El entorno metropolitano de València atraviesa una etapa de fuerte tensión residencial, con escasez de oferta y subida de precios, acompañada de un desplazamiento progresivo de población desde la capital hacia municipios cercanos. Quart de Poblet vive de forma directa esta dinámica.

El desarrollo del PAI Molí d’Animeta, que prevé la construcción de 2.330 nuevas viviendas, marca un crecimiento poblacional significativo en los próximos años. “Es una oportunidad para seguir creciendo, pero también un reto urbanístico, social y de servicios que debemos planificar con responsabilidad”, explica Mora.

En paralelo, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una Oficina de Vivienda que ha resuelto más del 96 % de las consultas recibidas, un dato que refleja la preocupación ciudadana en esta materia. Además, se impulsa la construcción de vivienda protegida y nuevas promociones. No obstante, desde el gobierno local se insiste en que el mercado residencial tiene una dimensión metropolitana y que resulta necesario avanzar hacia un modelo estructurado de suelo y vivienda asequible que evite que los municipios medianos asuman en solitario la presión generada por la capital.

Conexiones estratégicas

La necesidad de esa mirada conjunta también se hace visible en las infraestructuras. La reciente aprobación del proyecto de mejora del enlace de la V-30 entre Quart de Poblet y Mislata, con una inversión superior a 21 millones de euros, es interpretada como un ejemplo de actuación que beneficia a todo el corredor oeste. “Cuando se mejora una conexión estratégica, no gana solo un municipio; gana todo el entorno”, señala la alcaldesa.

La movilidad es otro de los ámbitos donde se evidencia esa interdependencia. Aunque Quart de Poblet dispone de buenas conexiones, comparte con otros municipios del entorno las incidencias derivadas del nuevo contrato de autobuses metropolitanos, especialmente en materia de frecuencias, aforo y puntualidad. Las decisiones sobre rutas y tarifas no dependen directamente de los ayuntamientos, pero su impacto sí se deja sentir en el día a día de la ciudadanía. “Necesitamos una planificación coordinada que integre autobús, metro y cercanías desde una visión conjunta”, apunta Mora, quien insiste en que la movilidad es uno de los pilares de la cohesión metropolitana.

Buena gestión: la experiencia de la cooperación

Más allá de los retos, Quart de Poblet también pone en valor experiencias que demuestran que la cooperación es posible. La Xarxa d’Alcaldies vinculada al Departamento de Salud de Manises, impulsada desde el municipio y formada por 14 localidades, trabaja de manera coordinada en la planificación sanitaria. Del mismo modo, en colaboración con la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud, el Ayuntamiento activó un servicio de atención especializado para apoyar a mujeres víctimas de violencia o en situación de vulnerabilidad en municipios afectados por la dana.

Para Quart de Poblet, estos ejemplos confirman que cuando los municipios actúan de forma conjunta su capacidad de interlocución y respuesta se refuerza. La proximidad a València es, al mismo tiempo, una oportunidad de desarrollo y un factor que incrementa la presión urbanística y de servicios.

El planteamiento que traslada Quart de Poblet es claro: la realidad metropolitana ya existe en la práctica diaria de la gestión pública. El siguiente paso es dotarla de instrumentos estables que permitan planificar, coordinar y anticipar desde esa misma escala, consolidando un modelo de municipalismo cooperativo adaptado a los desafíos actuales.