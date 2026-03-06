Rajan la carpa de la falla Plaza Cortes Valencianas de Aldaia

La comisión Plaza Cortes Valencianas de Aldaia ha denunciado que su carpa ha sido víctima de actos vandálicos durante la madrugada. Según ha denunciado la propia agrupación en sus redes sociales, la carpa ha sido rajada en varios puntos de manera intencionada, "dañando una instalación que realizamos con gran esfuerzo, ilusión y recursos de toda la comisión.

Desde la Falla Plaza Cortes Valencianas "condenamos rotundamente este comportamiento incívico, que atenta no solo contra nuestro patrimonio, sino también contra el espíritu de convivencia, respeto y tradición que representan las Fallas. Las Fallas son cultura, son trabajo voluntario y son un punto de encuentro para todo el barrio", explican.

Pese la gran perjuicio que ha supuesto para toda la comisión y para quienes disfrutan de las fiestas año tras año estos hechos, la comisión también ha agradecido el apoyo que les está llegando llegar y deja claro que "seguiremos adelante con más fuerza y unión que nunca. Nada empañará las ganas y la ilusión con las que afrontamos estas Fallas".

Condena de JLF

Uno de esos apoyos ha llegado directamente desde la Junta Local Fallera de Aldaia, quien ha manifestado en un comunicado "nuestra más firme condena" ante el acto vandálico ocurrido esta pasada noche en la carpa de la comisión fallera Plaza Cortes Valencianas, que ha sido dañada de forma intencionada.

"Este tipo de acciones suponen una falta de respeto hacia el trabajo, la ilusión y el esfuerzo de todas las personas que forman parte de las Fallas y que, durante todo el año, trabajan de forma desinteresada para mantener viva nuestra fiesta", señalan.

Para la JLF, las Fallas representan convivencia, cultura y respeto, valores que nada tienen que ver con comportamientos incívicos como el sucedido. Confiamos en que este hecho quede como un incidente aislado y en que se puedan esclarecer los hechos y depurar responsabilidades", apuntan

Pese a todo, la JLF anima a toda la comunidad fallera a seguir trabajando "con la misma ilusión de siempre para que nuestras fiestas continúen siendo un ejemplo de participación y hermandad", concluyen.