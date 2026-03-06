Torrent reconoce a Amparo Fandos, Lydia del Canto y Patricia Andreu como “Grans Dones 2026” en vísperas del 8M

Torrent se prepara para celebrar el Día Internacional de la Mujer con un acto de reconocimiento a tres referentes femeninos de la ciudad. La entidad feminista Un Torrent de Dones entregará este sábado, 7 de marzo, los premios “Grans Dones de Torrent 2026” a la profesora y pianista Amparo Fandos, la periodista y exdirectora de Levante-EMV Lydia del Canto y la empresaria Patricia Andreu, en un acto que tendrá lugar a las 19 horas en el salón de actos del Conservatorio Profesional de Música de Torrent.

Estos galardones, que cuentan con una trayectoria de una década en la ciudad, reconocen la labor de mujeres que han destacado en ámbitos como la cultura, la comunicación o la empresa, contribuyendo al desarrollo social y profesional de Torrent. La iniciativa fue impulsada originalmente por la Comissió 9 d’Octubre y, desde 2025, ha sido asumida por la nueva asociación feminista Un Torrent de Dones, que toma el relevo con el objetivo de seguir visibilizando el talento femenino local.

La presidenta de la entidad, Mariví Andreu, ha destacado que Torrent cuenta con mujeres “con mucho talento que destacan en todos los ámbitos, profesional, social y personal”, subrayando que las premiadas son un ejemplo e inspiración para la ciudadanía. “Agradecemos a la Comissió 9 d’Octubre estos 10 años de poner en valor a las mujeres de la ciudad y tomamos el relevo para seguir con esta tarea. Las premiadas son "una referencia y una inspiración", ha expresado Andreu.

Tres trayectorias de referencia

Entre las distinguidas figura Amparo Fandos Miquel, histórica profesora y pianista del Conservatorio de Torrent. Fandos dirigió el centro durante los años noventa y principios de los 2000, una etapa marcada por el crecimiento del alumnado y por la reivindicación de una nueva sede, que finalmente se inauguró en 2003. Su trayectoria pedagógica y musical ha sido reconocida también con el Premi Carta Pobla de Torrent y con un certamen internacional de piano que lleva su nombre.

Amparo Fandos. / Levante-EMV

El reconocimiento también recaerá en la periodista Lydia del Canto Soriano, con una amplia carrera vinculada al diario Levante-EMV, del que fue subdirectora y posteriormente directora entre 2018 y 2022. En el ámbito institucional, ejerció como secretaria autonómica de Comunicación de la Generalitat Valenciana y desde 2024 ocupa el cargo de Secretaria de Estado de Comunicación del Gobierno de España.

Lydia del Canto. / Levante-EMV

La tercera premiada será Patricia Andreu Blanco, empresaria al frente de la firma familiar Chocolates Rafael Andreu, fundada en 1920. Desde su incorporación a la dirección en 2019 ha impulsado la recuperación de productos artesanales tradicionales y la creación de nuevas líneas vinculadas al calendario festivo, reforzando la proyección de esta histórica empresa torrentina.

Patricia Andreu. / Levamte-EMV

Un acto cultural abierto a la ciudadanía

La ceremonia de entrega contará además con la participación del Conservatori de Torrent, cuyos alumnos interpretarán piezas compuestas por mujeres a lo largo de la historia, una iniciativa que busca poner en valor el legado femenino también en el ámbito musical. La entrada será libre hasta completar aforo.

Una asociación feminista en crecimiento

La entidad Un Torrent de Dones, creada en julio de 2025 por un grupo de mujeres vinculadas a la ciudad, trabaja como espacio de encuentro y reflexión en torno a la igualdad. Entre sus actividades recientes figuran charlas sobre violencia machista, historia de las mujeres o ciencia, además de actos de sensibilización y participación en iniciativas sociales locales.

Cartel del acto de entrega de los premios a Grans Dones de Torrent. / Levante-EMV

El colectivo prepara ya su próxima actividad, prevista para el 17 de abril en el Museu Comarcal de l’Horta Sud, centrada en la memoria de las mujeres de Torrent represaliadas durante el franquismo.