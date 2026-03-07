Tribuna
Un farmacèutic altruista a Torrent
Francisco Roca Català va regentar, concretament, la coneguda popularment com a farmàcia del Racó, ubicada a l’extrem sud de la plaça Major, almenys, des del 1834
Les farmàcies comunitàries ubicades als nostres carrers, es troben en contacte directe amb la ciutadania, per la qual cosa són establiments de proximitat que dispensen medicaments i informen sobre el seu ús, així com fan controls bàsics de salut, entre altres funcions. D’aquesta manera, al llarg de la història han sigut un eslavó fonamental en els tractaments i cures que reben els pacients, especialment, en l’atenció primària.
En el cas de la ciutat de Torrent, un dels farmacèutics més destacats del segle XIX, dels que han tingut el seu establiment a la localitat al llarg de la història, és Francisco Roca Català (Xirivella, ca.1806-Torrent, 1884). De fet, tal com consta a l’arxiu històric municipal de la localitat, aquest va ser nomenat pel consistori en setembre del 1857, a proposta de la junta de sanitat de Torrent, farmacèutic titular del municipi en agraïment als serveis que havia prestat de forma desinteressada a la població, a través de l’exercici de la seua professió.
Açò és a causa del fet que, fins a eixe moment i al llarg de quasi vint anys, va subministrar de manera gratuïta les medicines a l’establiment de beneficència de la localitat, d’acord amb els històrics principis col·legials de solidaritat que havien regit la professió. I, a més, amb aquesta designació se li podria remunerar aquests serveis i, a la vegada, recompensar-lo perquè va mantindre la seua presència a la localitat durant les greus epidèmies de còlera del 1834, 1854 i 1855.
Matrimonis
Aleshores, Roca estava casat amb Valentina Estellés Peris (Llombai, ca.1798-Torrent, 1881), amb qui havia tingut, almenys, dos filles i dos fills entre els anys trenta i quaranta del segle XIX, dels quals no els van sobreviure cap. No obstant això, el 1882, un any després de la mort de la seua esposa, Francisco Roca va unir-se en matrimoni per segona vegada, en aquesta ocasió amb Josefa Zaragozá Casany, natural de Silla, amb qui va tindre una filla.
Com també consta a la documentació de l’Arxiu Històric Municipal de Torrent, Roca va regentar, concretament, la coneguda popularment com a farmàcia del Racó, ubicada a l’extrem sud de la plaça Major, almenys, des del 1834. Aquest va exercir la seua professió fins al 1870, aproximadament, quan el negoci va passar a mans d’altre professional, tal com arreplega José Miguel Nemesio Casabán al seu interessant estudi inèdit “La farmacia en Torrent”. L’edifici que va albergar aquest establiment va ser enderrocat el 1992, sent ja propietat de la família Ferrandis. D’aquesta manera, el local va quedar reubicat seguint l’alineació del pany de paret de la dreta del carrer Frare Lluís Amigó, des de la Plaça, quedant eixamplada l’entrada a aquesta via en aquest punt.
D’altra banda, cal recordar que quan Roca va ser reconegut pel consistori a mitjan segle XIX pel seu altruisme, la seua era una de les dos úniques farmàcies de la localitat, juntament amb l’actual del Raval a la plaça Mestre Giner 1, emplaçada a l’altra part del centre històric. De fet, eixa oficina estava aleshores a càrrec de Mariano Durán Lluna (Moncada, ca.1821-Torrent, 1885), que es va traslladar a la població el 1855 i que la va regentar fins a la seua mort durant l’epidèmia de còlera que vam patir trenta anys més tard, període durant el qual va arribar a ser subdelegat interí del ram.
La més antiga de Torrent
D’aquesta manera ho documenta també el llicenciat José Miguel Nemesio Casabán, que des del 1980 regenta aquesta mateixa farmàcia, la més antiga de Torrent que es conserva, ja que es manté tant l’edificació que l’alberga, des de l’últim quart del segle XIX, com la seua marquesina exterior i mobiliari interior original de les primeres dècades de la darrera centúria.
Pel que fa a Francisco Roca Català, finalment, va faltar a Torrent el febrer del 1884, un any abans que Durán Lluna, amb setanta-vuit anys. El llegat altruista de Roca en l’exercici de la seua professió, juntament amb el d’altres farmacèutics que han treballat a la nostra ciutat almenys des del segle XVII, resulten, sense dubte, un referent a seguir per a les seues i els seus col·legues del ram que amablement ens continuen atenent, motiu pel qual hui el recordem.
