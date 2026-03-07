El Parc Tecnològic de Paterna crea un "lobby" para mejorar la movilidad y evitar el colapso en la CV-35

El Parc Tecnològic de Paterna ha dado un paso al frente con la creación de un grupo de presión empresarial y vecinal, una especie de lobby, para reclamar la "urgente" mejora de la movilidad en la zona empresarial y de las urbanizaciones que la rodean, ya que el colapso que se sufre en las horas punta de entradas y salidas desde y hacia la autovía CV-35 también se ha convertido en un problema de seguridad para los 15.000 trabajadores del área tecnológica así como para los residentes de zonas como Mas Camarena, que además va a crecer con dos planes urbanísticos ya en marcha.

El paso dado ha sido la creación de una plataforma cívica conjunta entre los empresarios representados a través de la Entidad de Gestión y Modernización EGM Parc Tecnològic Paterna y la junta ejecutiva de la urbanización Mas Camarena, en Bétera. En ese encuentro, celebrado en la sede de la EGM, se acordó impulsar un manifiesto -que se pretende que firmen la mayoría de trabajadores y residentes de las urbanizaciones- para presionar a la administración de cara a la mejora del transporte público, ya sea a través de la prolongación del tranvía o mediante la creación de un sistema de autobús de tránsito rápido (en inglés: Bus Rapid Transit, BRT), también conocido como sistema de autobús expreso o transporte rápido en autobuses.

Según los datos de movilidad que maneja el Parc Tecnològic a partir de su último estudio de movilidad de 2025, alrededor de 15.000 personas acceden cada día al parque empresarial situado junto a la autovía CV-35 conocida como la pista de Ademuz, con una elevada dependencia del vehículo privado. Desde 2019 se ha aumentado en 10.000 el número de trabajadores en la zona.

Atasco en una de las rotondas de salida hacia la autovía. / Levante-EMV

El citado estudio de movilidad reflejaba un déficit de 2.600 plazas de aparcamiento, derivado de que en el parque trabajan presencialmente 14.633 personas, de las cuales el 93 % accede en coche, con una ocupación media de 1,1 personas por vehículo. El objetivo sería llegar a una ocupación de 1,3 personas/vehículo.

Cabe destacar que un 45 % procede de la ciudad de València, lo que refuerza la urgencia de planificar soluciones a escala metropolitana, de forma coordinada y con horizonte a medio y largo plazo, junto con actuaciones locales en el corto plazo.

Cola de vehículos en los accesos al Parc Tecnològic. / Levante-EMV

A este flujo se suman el tránsito de miles de vecinos de urbanizaciones cercanas como Mas Camarena y estudiantes de centros educativos que comparten las mismas infraestructuras viarias. Además, la previsión de dos o tres programas urbanísticos en Bétera con más de 1.000 nuevas viviendas complicará la situación de movilidad en los próximos años.

El principal punto crítico, señalan, se concentra en los accesos por la denominada Pista de Ademuz, donde se estima que más de 100.000 vehículos circulan en hora punta, provocando colapsos recurrentes y retenciones que se han convertido en rutina.

La gerente de la EGM, Manuela Pedraza, explica a Levante-EMV que van a solicitar una reunión a la Generalitat Valenciana para plantearle estas demandas de mejora del transporte, ya que "la entidad de gestión de los empresarios, junto a las urbanizaciones, queremos lograr una mejora, en general, del transporte público", por lo que "nos hemos unido para generar un lobby para presionar" a las administraciones, que son las que deben "estudiar cuál es la mejor forma de mejorar la movilidad en el Parc Tecnològic", bien sea con la ampliación del tranvía que llega a la Coma-Mas del Rosario o bien mediante una plataforma de autobuses exclusivos. Cabe recordar que esa prolongación del tranvía es una reivindicación histórica.

En esta línea, el presidente de la EGM Parc Tecnològic Paterna, Antonio Alagarda, y la gerente destacaron, en la última asamblea general, que la organización continuará trabajando en todas estas líneas y reforzará su interlocución con las administraciones públicas para mejorar la movilidad y la conectividad del parque empresarial, considerando este asunto el "gran reto" a afrontar en los próximos años. Alagarda subrayó especialmente la importancia de avanzar en este ámbito, señalando que “no es una cuestión de comodidad, sino de seguridad para las más de 15.000 personas que cada día vienen a este parque empresarial”.

Pedraza recuerda que hace 3 o 4 años, gracias al plan de movilidad, se logró que la Generalitat pusiera una nueva línea -la 144- con un bus lanzadera para las horas punta, pero ahora "los usuarios van hacinados". De ahí la necesidad de aumentar la llegada de mejor transporte público.

Acciones para reducir el coche

Desde la EGM se han iniciado diversas acciones a lo largo de estos últimos años para intentar reducir la llegada del coche privado. Así se puso en marcha en febrero de 2025 el coche compartido, que se salda con una media de un millar de viajes mensuales de vehículos que comparten trabajadores. Asimismo se impulsó el uso de patinenes y motos eléctricas para la movilidad interna en el parque, además de llevarse a cabo diferentes campañas de concienciación.

Con la experiencia de la implantación obligada del teletrabajo por la pandemia de la covid-19 en los meses de confinamientos y reducciones de la movilidad, desde la EGM se ha querido fomentar el teletrabajo y la flexibilidad horaria. Así, antes de la pandemia un 22 % de las empresas ofrecía teletrabajo, que se eleva al 32 % de las empresas después de la pandemia.

Este año, con la base del estudio de 2019 y su aplicación, se va a diseñar un nuevo estudio de movilidad, del que saldrán las conclusiones para implementar la mejora del transporte. Para ello se ha lanzado una encuesta entre los trabajadores para determinar los patrones y modos de conducta en cuanto a la movilidad en el Parc Tecnològic.

Cuando la movilidad pasa a ser un riesgo de emergencia

El mensaje de la plataforma pone el foco en un cambio de enfoque: del atasco como pérdida de tiempo al atasco como riesgo. Los participantes remarcaron que los bloqueos de tráfico pueden comprometer la evacuación y dificultar la intervención de los servicios de emergencia ante cualquier incidente, desde un accidente vial hasta una situación que obligue a desalojar instalaciones o zonas residenciales.

En los próximos días, la plataforma prevé redactar el citado manifiesto para recabar apoyos de cientos de empresas, así como de miles de trabajadores y residentes, con el objetivo de trasladar a las administraciones competentes “la dimensión real del problema” y la necesidad de medidas a corto, medio y largo plazo. Entre las reivindicaciones, el colectivo reclamará el cumplimiento efectivo del planeamiento urbanístico para evitar desarrollos que agraven el colapso, y la aplicación de las medidas ya contempladas en planes de movilidad tanto municipales como del área empresarial.

También es un problema ambiental

Desde una perspectiva de movilidad sostenible, la plataforma subraya un efecto colateral directo: la congestión continuada implica más emisiones, peor calidad del aire y mayor ruido en un corredor que ya soporta una gran carga de tráfico en horas punta.

El llamamiento a una "solución definitiva" apunta, por tanto, no solo a ganar fluidez, sino a reducir la dependencia del vehículo privado con alternativas eficaces que permitan repartir los desplazamientos y reforzar la seguridad vial en el entorno.