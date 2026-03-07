La Pobla de Farnals apuesta por contenedores inteligentes

En tiempos donde la sostenibilidad está a la orden del día, la Pobla de Farnals apuesta por unirse a la serie de localidades que han añadido un quinto contenedor a sus calles: el de la materia orgánica inteligente. Así lo ha mostrado el alcalde del municipio, Enric Palanca, a través de redes sociales.

Ha sido el presidente de la Mancomunitat de l'Horta Nord, Fran López, quien ha enseñado cómo es este contenedor, que "jugará un papel fundamental en todo el sistema de recogida", ya que es el único que se abre con una tarjeta de usuario: cuanto más se use, más beneficios tiene para quien lo hace, ya que puede recibir descuentos en la tasa de basuras.

Contenedor inteligente

Aunque todavía no está claro de cuánto serán estos descuentos, se sabe que estos contenedores son comunitarios y tienen un sistema de cierre electrónico y conexión a internet, para poder moverlos de forma libre sin perder su ubicación.

Cada persona que contribuya recibirá una tarjeta, pero cualquier usuario también se podrá registrar a una aplicación para usarlos de forma libre. Al abrirse el contenedor, se registrará el uso y se bonificará el pago de la tasa de basuras.

Un modelo diferente

De la misma forma, la Pobla de Farnals recibirá un refuerzo de contenedores con un diseño más moderno que los anteriores. "Se lucha por un servicio más adecuado a la población y que no tengan que pagar más tasa que el resto".