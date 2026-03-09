La Asociación Adisto celebra su gran día fallero en Torrent

La Asociación Adisto, entidad que trabaja en Torrent con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, celebró este domingo su gran día fallero en la calle La Marina, frente a su sede, en una jornada festiva que reunió a numerosos socios, familiares y representantes de la sociedad torrentina.

La celebración comenzó a primera hora de la mañana con el tradicional desayuno fallero y la plantà de la falla bajo el lema “La Primavera y el amor por el planeta”, un monumento que simbolizaba el cuidado del entorno y la llegada de una nueva estación cargada de esperanza.

Los componentes de Adisto disfrutan de las fallas. / Redacción Levante-EMV

Desfile y Ofrenda

A media mañana tuvo lugar un animado pasacalle en el que la Fallera Mayor de Adisto, Nuria Alfonso, junto a su Corte de Honor, estuvo acompañada por las Falleras Mayores de Torrent, Andrea Adelantado y Sara Magán, así como por sus respectivas Cortes de Honor. El desfile contó además con la música y el ambiente festivo de la charanga l’Enramà, que llenó de alegría las calles del barrio desde la Avenida al Vedat.

Posteriormente se celebró la tradicional Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, que tuvo lugar en el interior del templo de la Parroquia de la Sagrada Familia, en un emotivo acto en el que los participantes estuvieron acompañados por el párroco D. Pablo Aranda.

Las Falleras Mayores de Torrent visitan a la comisión de Adisto. / Redacción Levante-EMV

La jornada continuó con diversas actividades lúdicas y gastronómicas, entre ellas un quinto y tapa, concursos como el de tartas y la preparación de una gran paella que fue compartida por todos los asistentes, reforzando el ambiente de convivencia y participación que caracteriza a esta cita fallera.

Visita institucional

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, quiso acompañar a los integrantes de Adisto en este día tan especial, junto a la Fallera Mayor de la asociación, Nuria Alfonso, y su presidente, José María Fernández. La primera edil estuvo acompañada por los concejales del equipo de gobierno Mª Ángeles Lerma, Amparo Chust, Aitor Sánchez y Santiago Calatayud, así como por otros miembros de la corporación municipal.

la Ofrenda de flores a la Virgen. / Redacción Levante-EMV

Durante su visita, la alcaldesa felicitó a la asociación por la organización de la jornada y destacó la importancia de iniciativas como esta: “Adisto vuelve a demostrar que las Fallas son una fiesta abierta, inclusiva y llena de valores. Es un orgullo para Torrent contar con una asociación tan comprometida, que trabaja cada día por la integración y que hoy nos reúne a todos para celebrar la fiesta con alegría y convivencia”.

Folgado también quiso agradecer “el esfuerzo de los socios, las familias y el equipo de la asociación por mantener vivas estas tradiciones y por hacer de este día fallero un ejemplo de participación y de unión para toda la ciudad”.

La cremà de la falla de Adisto. / Redacción Levante-EMV

La primera falla en arder

Tras la entrega de trofeos de los distintos concursos, la jornada concluyó a las 17 horas con la Cremà de la falla “La Primavera y el amor por el planeta”, poniendo así el broche final a la fiesta fallera de ADISTO, que comenzó semanas atrás con la presentación fallera y con la solidaria Operación Kilo.