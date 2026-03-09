El Ayuntamiento de Torrent adquiere parcelas en el Alter para crear aparcamiento y zonas verdes

El Ayuntamiento de Torrent ha culminado la adquisición de las parcelas en la calle silla nº 10 y 12, en el barrio del Alter, con el objetivo de destinarlas a uso dotacional público mediante la creación de un aparcamiento en superficie y zonas verdes, reforzando así la red de espacios públicos y mejorando los servicios urbanos en este entorno del municipio.

La adquisición de la parcela situada en el número 12 se formalizó semanas atrás, mientras que ahora el Ayuntamiento ha aprobado también la adquisición del inmueble situado en el número 10, completando así la operación urbanística prevista para este ámbito del barrio del Alter.

Una actuación estratégica para el barrio del Alter

La decisión se fundamenta en la necesidad de obtener y adecuar espacios urbanos en tejido residencial consolidado para destinarlos a equipamientos públicos, mejorando así los servicios prestados a la ciudadanía y equilibrando la red de espacios comunes en esta zona histórica de la ciudad.

Tal y como recoge el informe técnico de Planeamiento y Gestión Urbanística, la unión de ambas parcelas presenta características funcionales y urbanísticas de difícil concurrencia en otras localizaciones del barrio, tanto por su emplazamiento como por su conectividad con las principales vías que lo perimetran y por la configuración dimensional resultante.

El barrio del Alter, núcleo con orígenes en el siglo XVIII y considerado una centralidad histórica dentro del municipio, se encuentra en pleno proceso de recuperación y dinamización. Esta intervención permitirá generar un nuevo espacio dotacional al servicio del barrio, aumentar la permeabilidad urbana, meejorar la calidad ambiental y paisajística y evitar procesos de degradación y abandono.

Vista panorámica del barrio de l'Alter de Torrent. / A.T.

En este sentido, el Ayuntamiento prevé destinar este espacio a la creación de un aparcamiento en superficie acompañado de zonas verdes, una actuación que permitirá aliviar el actual déficit de plazas de estacionamiento en el barrio del Alter, caracterizado por su trama urbana histórica y calles estrechas.

Esta actuación ha sido consensuada con la Asociación de Vecinos de l’Alter, dentro del trabajo de coordinación que el Ayuntamiento mantiene con las entidades vecinales para atender las necesidades del barrio y avanzar en soluciones que mejoren la movilidad, el espacio público y la calidad de vida del vecindario.

Características de las parcelas

La parcela ubicada en el número 12 (anterior nº 6), cuenta con una superficie de 128 metros cuadrados y una superficie construida aproximada de 140 metros cuadrados. Se trata de un inmueble de dos plantas que actualmente se encuentra en estado muy deficitario y deshabitado.

Y por otro lado, la parcela situada en el número 10, dispone de una superficie de 528 metros cuadrados. En ella existen construcciones auxiliares muy deterioradas y, debido a su morfología, con un ancho de fachada insuficiente y un fondo excesivo, no resulta edificable por sí sola conforme a los parámetros urbanísticos vigentes

Con la agregación de ambas se obtiene una superficie conjunta aproximada de 660 m², con frente a vial público y unas dimensiones que permiten configurar un espacio único apto para equipamiento público al servicio del barrio.

Protección patrimonial y regeneración urbana

Las parcelas se encuentran dentro de la delimitación del Núcleo Histórico Tradicional con categoría de Bien de Relevancia Local (NHT-BRL) y en área sujeta a vigilancia arqueológica, conforme a la legislación de patrimonio cultural valenciano.

El Ayuntamiento garantizará que cualquier actuación futura respete escrupulosamente los criterios patrimoniales establecidos en la normativa vigente, integrando la regeneración urbana con la protección del patrimonio histórico.

Inversión y valoración

La adquisición del inmueble de la calle Silla nº 12 y el derecho de vuelo correspondiente se formalizó por un importe de 125.000 euros. En cuanto al inmueble del número 10, está valorado técnicamente en 150.000 euros. El inmueble está integrado por tres fincas registrales que conforman la totalidad del ámbito del solar

La alcaldesa de Torrent ha destacado que, “estas adquisiciones son una apuesta clara por la regeneración del barrio del Alter y por la mejora de los servicios públicos de proximidad. Estamos transformando espacios degradados en oportunidades para el vecindario, generando nuevos equipamientos y mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos.”

Asimismo, ha subrayado, “actuamos con responsabilidad, respetando nuestro patrimonio histórico y planificando el futuro del barrio con una visión sostenible, equilibrada y centrada en las personas.”

Por su parte, el concejal de Urbanismo ha explicado, “la unión de ambas parcelas configuran un espacio único, con unas condiciones geométricas y de emplazamiento que no se dan en otras ubicaciones del Alter”.

Y ha añadido, “estamos ante una intervención estratégica de cirugía urbana que permitirá generar un nuevo espacio dotacional al servicio del barrio, aumentando la permeabilidad urbana y evitando la degradación del tejido residencial”.

Un paso más en la mejora del entorno urbano

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Torrent continúa avanzando en su estrategia de regeneración urbana y mejora del espacio público, apostando por inversiones que repercuten directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

La futura adecuación del espacio permitirá dotar al barrio del Alter de nuevas oportunidades de uso comunitario, consolidando su centralidad histórica y reforzando su papel como uno de los núcleos con mayor identidad y valor patrimonial de la ciudad.