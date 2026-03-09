Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mascletà hoyFalleras mayores 8MMontaje falla municipalDirecto FallasTiempo FallasAlerta amarilla fallasGrupo FerreroExplotación apícola Picassent
instagramlinkedin

Fallas 2026

Burjassot habilita cerca de 40 plazas de aparcamiento temporal en el barrio de l’Almara para aliviar la movilidad en Fallas

El consistorio, liderado por Rafa García, ha habilitado un aparcamiento provisional entre las calles Almara y Botánico Cabanilles, con 35 plazas para vehículos y zonas reservadas para personas con movilidad reducida

Plazas de aparcamiento temporal en la zona del barrio de l’Almara.

Plazas de aparcamiento temporal en la zona del barrio de l’Almara. / A. B.

Cèsar Garcia Aleixandre

Cèsar Garcia Aleixandre

Burjassot

El Ayuntamiento de Burjassot ha habilitado un nuevo espacio de aparcamiento temporal con cerca de 40 plazas en el barrio de l’Almara con el objetivo de aliviar los problemas de estacionamiento y mejorar la movilidad durante los días de Fallas.

La actuación, impulsada desde la Concejalía de Urbanismo que dirige Manuel Aragó, se sitúa entre las calles Almara y Botánico Cabanilles, en la parte posterior del campo de fútbol del Burjassot CF. Se trata de una parcela acondicionada de forma provisional que ha sido señalizada y pintada para su uso como estacionamiento.

Incrementar la oferta

El nuevo aparcamiento cuenta con unas 35 plazas para vehículos, dos plazas reservadas para personas con movilidad reducida y entre tres y cinco espacios para motocicletas, lo que permitirá incrementar la oferta de estacionamiento en una zona donde la presión de tráfico aumenta notablemente durante las fiestas falleras.

Entrada al nuevo aparcamiento provisional en l’Almara.

Entrada al nuevo aparcamiento provisional en l’Almara. / A.B.

El alcalde de Burjassot, Rafa García, ha señalado que el consistorio ha querido responder a las demandas vecinales ante las dificultades para aparcar en estas fechas. “Sabemos que en estos días aparcar en nuestro municipio se torna complicado por la ubicación de los monumentos falleros y, por ese motivo, hemos atendido las peticiones de la ciudadanía y hemos habilitado este aparcamiento temporal para ayudar en la medida de lo posible a que se puedan aparcar los vehículos en una zona tranquila”, ha explicado.

Facilitar la movilidad urbana

En la misma línea, el primer edil ha destacado que esta medida busca facilitar la movilidad urbana y reducir la congestión del tráfico en los días de mayor afluencia. “Son jornadas complicadas para estacionar y con este aparcamiento tratamos de mejorar la circulación y dar una alternativa a los conductores”, ha añadido.

Los trabajos de señalización y pintura de las plazas han sido realizados por Cemef, el Centro municipal de Empleo y Formación, y el espacio ha quedado operativo desde la tarde de este lunes, coincidiendo con el incremento de actividad fallera en el municipio.

Noticias relacionadas y más

Desde el consistorio se considera que este tipo de soluciones temporales permiten optimizar espacios urbanos infrautilizados y ofrecer alternativas de estacionamiento en momentos de alta demanda, una estrategia que cada vez utilizan más municipios para gestionar la movilidad durante grandes eventos o festividades.

Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents