El Ayuntamiento de Puçol y el sindicato CSIF se enfrentan por el estado del Juzgado de Paz: una cuenta a cero

El sindicato CSIF alerta del abandono de las instalaciones y del mantenimiento del Juzgado de Paz de Puçol por parte del ayuntamiento de la localidad, a quien compete su conservación y gestión. La central sindical subraya que esta situación ha derivado incluso en que la cuenta bancaria no podrá pagar teléfono o internet. Además, denuncia grietas, suciedad, falta de material de oficina y de limpieza o problemas de climatización. Algo que desmiente el consistorio. El gobierno local asegura que fue el propio funcionariado el que anuló la cuenta donde estaba el dinero para afrontar el mantenimiento, y que repararon el aire acondicionado.

Este conflicto se debe a que, según la normativa, donde no tenga sede un tribunal de instancia específica, “las instalaciones y medios instrumentales estarán a cargo del ayuntamiento respectivo”. Este hecho se traduce, en la práctica, en que los consistorios gestionan los gastos y se ocupan de su mantenimiento.

En el caso de Puçol, el consistorio tenía habilitada una cuenta con el funcionariado, donde depositaba el dinero para hacer frente a los gastos de mantenimiento. Una práctica poco usual y que rechazan desde el CSIF, ya que aseguran que esto supone que obliga a los propios funcionarios a comprar el material de oficina -desde folios hasta sellos para notificaciones-, de higiene o de limpieza y justificar en una tabla de excel, con facturas, todos los abonos. Incluso tuvieron que abrir una cuenta a su nombre para abonar gastos como telefonía o internet.

La central sindical señala que los trabajadores se han hartado de la falta de implicación del ayuntamiento, que llega al extremo de hacer una revisión de cuentas y llamar la atención por el cobro de comisiones de mantenimiento bancarias o por enviar correos certificados. Estos últimos ha de remitirlos por imperativo legal, debido a actos de comunicación que exigen la constancia de la fecha de recepción para poder aplicar los plazos procesales.

Debido a esta circunstancia la plantilla ha denunciado la inusual situación ante la Dirección General de Justicia, de la cual depende, y se ha negado a seguir como autorizada en la cuenta bancaria.

Este es el problema que subraya en consistorio como causa de que no se haya podido hacer frente a la falta de material que denuncian. Según el gobierno local, "siempre se ha funcionado a través de la cuenta bancaria. Pero cambió el funcionariado por jubilación de algunas integrantes, ya no había ningún apoderado y decidieron anular la cuenta y nos devolvieron el dinero, sin avisar antes. Le hemos pedido a la Jueza de Paz que tenga ella los poderes para ir pudiendo sacar el dinero necesario hasta que se solucione". Además de recordar que la sede donde se sitúa el Juzgado de Paz es una inmueble cedido por el ayuntamiento.

Cuenta bancaria a cero

CSIF señala que en la actualidad la cuenta bancaria está a cero porque los funcionarios han transferido los fondos de este año a una cuenta de titularidad del Consistorio. Del mismo modo, han avisado que en breve vendrá el recibo de los servicios de telecomunicaciones y será devuelto por falta de pago. Igualmente, apuntan que, como ejemplo de precariedad, queda medio rollo de papel higiénico y sellos únicamente para esta semana.

En ese sentido, desde el Ayuntamiento de Puçol aseguran que "estamos buscando una solución. El informático del consistorio está haciendo haciendo la portabilidad económica y estamos haciendo un acuerdo marco con Correos por el tema de las cartas, e iremos solucionando el tema de los gastos".

La central sindical, en cambio, insta al Ayuntamiento de Puçol a que asuma sus responsabilidades. “Los trabajadores no pueden hacer también de contables o de compradores de artículos de limpieza, sellos o folios, u ocuparse de llamar a un cerrajero y pagarle si se estropea la cerradura. Bastante tienen con su labor y con poner sus vehículos particulares para hacer notificaciones en la zona del litoral. El consistorio es quien debe asumir y gestionar directamente todos los gastos y necesidades del Juzgado de Paz”, recalca CSIF.

El sindicato, además, urge a una intervención en el local ante las notables deficiencias que arrastra. En este sentido remarca que abundan las grietas, la climatización apenas funciona y el mobiliario está desconchado y hasta pegado con cinta adhesivas en algunos casos.