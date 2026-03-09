La Falla Cronista se alza con el mejor 'llibret' de Torrent en la Gala Literaria

El Salón de Actos del Ayuntamiento de Torrent acogió la tradicional Gala Literaria organizada por la Junta Local Fallera, un acto dedicado a reconocer el talento literario de las comisiones falleras de la ciudad y el trabajo realizado en los 'llibrets' de las Fallas 2026, donde se impuso la comisión Cronista Vicent Beguer Esteve tanto en el infantil con su lema "Tot el món té melic" como la mayor con el llibret "Estem de remat".

La gala estuvo presidida por las Falleras Mayores de Torrent, Andrea Adelantado Montoya y Sara Magán Miquel, quienes fueron las encargadas de entregar los distintos galardones de Junta Local Fallera a los falleros y comisiones ganadoras.

Durante el acto se premiaron las mejores obras inéditas, los concursos de microrelatos y los apropòsits, además de reconocer los mejores llibrets de las comisiones para el ejercicio 2026.

Ránking de los llibrets

En cuanto a los Premios a los Llibrets 2026, el primer premio fue para la Falla Cronista Vicent Beguer Esteve. El segundo premio fue para la Falla Sant Valerià, el tercero para la Falla Avinguda, el cuarto para la Falla Antoni Pardo y el quinto para la Falla Barri Sant Gregori.

El premio al mejor contenido infantil fue para la Falla Cronista Vicent Beguer Esteve. El galardón al mejor llibret realizado íntegramente por la comisión fue para la Falla II Tram Avinguda, mientras que el premio a la mejor portada fue para la Falla Barri Sant Gregori.

La mejor investigación

Por último, el premio al mejor artículo de investigación fue para la Falla Ramón y Cajal, por el trabajo de José Fernando Andreu.

En el apartado de Obra Inèdita Major, el primer premio fue para la Falla Sants Patrons por la obra de Cristina Barreda, mientras que el segundo premio fue para la Falla Lope de Rueda i Verge del Puig por el trabajo de Adrián Montalván. También fue reconocida la Falla Ramón y Cajal por la obra de Carmen Carpio.

En Obra Inèdita Infantil, el primer premio fue para la Falla Ramón y Cajal por la obra de José Fernando Andreu, mientras que el segundo premio recayó en la Falla Avinguda por la obra de José Julio Riesco.

Llibret "Estem de remat" de Cronista, el ganador en mayores. / A. T.

En la categoría de Apropòsit Inèdit Major, el primer premio fue para la Falla Plaça Sant Roc–Gómez Ferrer, por el trabajo de Arnau Mil, el segundo para la Falla Ángel de l’Alcàsser, por la obra de Isabel Fuertes. El tercer premio fue para la Falla Saragossa–Parc Central por el trabajo de Paqui Company.

En Apropòsit Inèdit Infantil, el primer premio fue para la Falla Ramón y Cajal por la obra de José Fernando Andreu. El segundo premio fue para la Falla Saragossa–Parc Central por el trabajo de Paqui Company y el tercero para la Falla Carrer Benemèrita Guàrdia Civil por la obra de Estela Cano.

Los microrelatos

En Microrelats Majors, el primer premio fue para Inés Ibáñez de la Falla Antoni Pardo, el segundo para Jaume Silla de la Falla Avinguda y el tercero para Miguel Ángel Gascón, también de la Falla Avinguda.

En Microrelats Infantils, el primer premio fue para Marta Furió de la Falla Plaça Sant Roc–Gómez Ferrer, el segundo para Natàlia Carretero de la Falla Carrer Benemèrita Guàrdia Civil y el tercero para Nuria Lara de la Falla Carrer Toledo.