Las fallas de Burjassot homenajean al “tro de bac” en la Burjadespertà

Las comisiones falleras de Burjassot, de la mano de la Associació Cultural Penya El Coet como directora de orquesta, rindieron un nuevo homenaje este domingo al ‘tro de bac’. La X edición de la Burjadespertà, que cuenta con el patrocinio de la Federació de Falles local y la colaboración del Ayuntamiento desde la concejalía de Fallas, arrancó a las 8 de la mañana en la plaza de los Fueros, junto a la iglesia de San Miguel Arcángel y concluyó en la de Emilio Castelar –la del Consistorio– a través de la calle del Tranvía.

La X Burjadespertà a su llegada a la plaza del Ayuntamiento. / Vicent Ruiz Sancho

Como en todas las ediciones de la ‘macrodespertà’, antes de ponerse en marcha, los tiradores –cerca de 300– mostraron el debido certificado de Consumidor Reconocido como Experto (CRE). Por su parte, los peñistas de El Coet repartieron el material pirotécnico y las acreditaciones necesarias para poder participar. Asimismo recordaron las normas de seguridad.

La X Burjadespertà culminó en la plaza del Ayuntamiento con la tradicional xafà del muntonet’. Sobre una alfombra de arena repleta de ‘trons de bac’, un grupo de tiradores los explosionó con las suelas de los zapatos mientras otros apuraban los últimos petardos de las cajas. Concluido el ‘baile’, la Penya El Coet disparó un pequeño castillo de fuegos artificiales.