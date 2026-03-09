Vaivén
Mompó cocina con "amparo"
El presidente de la Diputación luce un delantal con el eslogan de la alcaldesa de Torrent
El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, cocina "Al amparo de Torrent". Mompó ha hecho gala de sus dotes culinarias en las redes sociales este fin de semana, cocinando una paella, en el "parón" que ha tenido que hacer por unos problemas de espalda, que le han apartado momentáneamente de sus quehaceres diarios.
Lo curioso es que el presidente luce un delantal en el que se puede leer el eslogan que la alcaldesa de la capital de l'Horta Sud, Amparo Folgado, creó para su campaña electoral en las pasadas elecciones municipales, "Al Amparo de Torrent" en color azul corporativo del PP, y que plasmó en cartelería para promocionar su ascenso a la alcaldía. Quizá Mompó haya querido, con este gesto, hacer un guiño a su compañera de partido y alcaldesa.
El delantal parece que está personalizado y bajo de la contundente frase se puede leer el nombre de Vicent Mompó, al que se añade una línea más con la palabra "presidente".
Suscríbete para seguir leyendo
- El Grupo Ferrero construirá en Alzira una fábrica de chocolate para sus helados
- Es la tormenta perfecta': Compromís critica la falta de planificación de las movilidad en fallas en València
- Horario, recorrido y calles cortadas por las manifestaciones del 8M
- La actriz valenciana Susana Pastor, interrumpida por una concejal del PP al mencionar 'vagina' y 'aborto' en su monólogo del 8M
- Programa de las Fallas de València 2026 del 8 de marzo. Hay máscletà seguro pero el castillo ha cambiado de hora
- Sin alternativa desde Albal a València para los usuarios de Cercanías de la C1 y la C2 entre las 13 y las 15 horas por la mascletà
- Una familia compra el antiguo Forn del Raval de Xàtiva para reconvertirlo en una vivienda
- Fiscalía aprecia indicios de delito en la patada del edil Martín Pérez durante las fiestas de Moncada y remite el caso al juzgado