Mompó cocina con "amparo"

El presidente de la Diputación luce un delantal con el eslogan de la alcaldesa de Torrent

La foto publicada por Vicent Mompó en la redes sociales con el delantal.

Ada Dasí

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, cocina "Al amparo de Torrent". Mompó ha hecho gala de sus dotes culinarias en las redes sociales este fin de semana, cocinando una paella, en el "parón" que ha tenido que hacer por unos problemas de espalda, que le han apartado momentáneamente de sus quehaceres diarios.

Lo curioso es que el presidente luce un delantal en el que se puede leer el eslogan que la alcaldesa de la capital de l'Horta Sud, Amparo Folgado, creó para su campaña electoral en las pasadas elecciones municipales, "Al Amparo de Torrent" en color azul corporativo del PP, y que plasmó en cartelería para promocionar su ascenso a la alcaldía. Quizá Mompó haya querido, con este gesto, hacer un guiño a su compañera de partido y alcaldesa.

Mompó cocina una paella con el delantal.

El delantal parece que está personalizado y bajo de la contundente frase se puede leer el nombre de Vicent Mompó, al que se añade una línea más con la palabra "presidente".

