Paterna divide en 16 zonas el control de plagas en el alcantarillado para una actuación más eficaz

El Ayuntamiento de Paterna ha iniciado una nueva campaña de control de plagas en la red municipal de alcantarillado con el objetivo de prevenir la proliferación de cucarachas y roedores y garantizar la salubridad en todo el término municipal. La actuación, que se desarrollará entre los meses de marzo y diciembre, incluye tratamientos de desinsectación y desratización tanto en las zonas urbanas como en los polígonos industriales de la ciudad.

Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa mixta Aigües de Paterna y forman parte de las tres campañas anuales que se realizan para supervisar y mantener bajo control la red de saneamiento municipal. Estas intervenciones abarcan todos los barrios de la localidad y se realizan de forma programada para actuar de manera preventiva frente a posibles focos de plagas.

Garantizar la salubridad

La teniente de alcalde de Fomento y Gestión de la Ciudad, Mercedes Navarro, ha subrayado que “el control de plagas en la red de saneamiento es una actuación fundamental para garantizar la salud pública y la calidad ambiental en nuestro municipio”. En este sentido, ha destacado que las campañas periódicas permiten realizar un seguimiento continuo de la red de alcantarillado y ofrecer una respuesta rápida ante cualquier incidencia que pueda detectarse.

Tratamientos preventivos para el control de plagas en Paterna. / A. P.

Para facilitar la planificación y mejorar la eficacia de los trabajos, el término municipal se ha dividido en 16 zonas de actuación, lo que permite organizar las intervenciones de forma progresiva y cubrir de manera completa toda la red de saneamiento a lo largo del año.

Atención de avisos

Además de las actuaciones programadas, el servicio contempla también la atención a avisos y quejas vecinales, que pueden comunicarse a través del servicio de atención ciudadana del Ayuntamiento o de los canales habilitados por Aigües de Paterna. Estas incidencias son revisadas y, si es necesario, se actúa de manera específica en el punto afectado.

Los tratamientos se realizan con productos respetuosos con el medio ambiente y de alta persistencia, lo que permite mantener bajo control la presencia de insectos y roedores sin generar impactos negativos en el entorno urbano. De este modo, la campaña combina actuaciones correctivas con medidas preventivas orientadas a proteger la salud pública y la sanidad ambiental de la ciudad.

Con esta iniciativa, el consistorio refuerza la vigilancia de una infraestructura clave como es el alcantarillado, considerada uno de los principales puntos de control para evitar la aparición de plagas en las ciudades.