Paterna vive un fin de semana de tradición fallera con la Nit d’Albaes y la Cabalgata del Ninot

Paterna ha disfrutado este fin de semana de una intensa agenda festiva marcada por la germanor fallera y la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con diferentes actos que han llenado las calles de ambiente festivo, participación ciudadana y reivindicación.

Durante la noche del viernes, la ciudad acogió la primera Nit d’Albaes, en la que las Falleras Mayores de Paterna, Rocío Navarro y Celia Ballesteros, acompañadas de sus respectivas Cortes de Honor junto al Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, la concejala de Fallas Andrea López y la presidenta de la Junta Local Fallera, Amparo Giménez, encabezaron el recorrido que partió frente al Ayuntamiento para iniciar la visita a los primeros casales falleros de la ciudad.

La comitiva oficial, acompañada por la música del tabal y la dolçaina, así como por cantaoras, cantaores y el versador, visitaron las comisiones Crist de la Fe, Sant Roc, El Molí, Vicente Mortes, L’Amistat, finalizando el recorrido en la Falla Enric Valor Rabosar.

Las próximas citas: más 'albaes'

La programación de las albaes continuará este fin de semana recorriendo el viernes, 13 de marzo las comisiones Porta del Sol–La Canyada, Mas del Rosari, Plaça Benicarló–La Coma, Casas Verdes, Terramelar, Campamento y Mariano Benlliure.

El sábado, 14 de marzo, tendrá lugar la tercera jornada, que culminará con las visitas a Gran Teatre, Grups de la Mercé, Vicente Lerma “El Clot”, Colom d’Or, Dos de Maig y Jacinto Benavente–Alborxí.

La cabalgata del ninot

Por su parte, la tarde del sábado estuvo marcada por la Cabalgata del Ninot, que llenó las calles de Paterna de ambiente festivo, humor, crítica y sátira gracias al desfile de las 19 comisiones falleras, que recorrieron la ciudad al ritmo de la música de sus charangas y con originales disfraces.

Programación del 8M

En el marco de la programación del 8M, el sábado también se celebró un almuerzo encuentro con las mujeres de las distintas asociaciones del municipio, acto al que asistió el alcalde de la ciudad junto a la Teniente Alcalde de Igualdad, Isabel Segura.

Ya el domingo, Paterna se tiñó de violeta bajo el lema “En Paterna, ¡podemos hacerlo!” con la celebración de la tradicional Marcha Cívica del Día Internacional de la Mujer, que partió desde el Auditorio Antonio Cabeza hasta el Parc Central con la participación de asociaciones de mujeres, representantes del tejido asociativo paternero y ciudadanía en general.

Manifiesto

En este espacio tuvo lugar la lectura del manifiesto reivindicativo, a cargo de las Falleras Mayores, la Reina de las Fiestas y la Teniente Alcalde de Igualdad, tras la cual se disparó una potente mascletà vertical conmemorativa, a cargo de la pirotécnica Noelia Rumayor Lucas, que congregó a numerosos vecinos y vecinas amantes del fuego.

Con este acto, Paterna, Ciutat del Foc, da el pistoletazo de salida a una semana fallera cargada de pólvora, tradición y emoción, que culminará con cinco jornadas consecutivas de mascletaes programadas del 15 al 19 de marzo.