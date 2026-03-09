Alfafar es el primer municipio en acreditar a su Policía Local con los nuevos carnés de la Generalitat Valenciana

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha entregado este lunes en Alfafar los primeros carnés oficiales expedidos por la Generalitat para la identificación de policías locales en ejercicio, una medida que, tal y como ha destacado, permitirá implantar un modelo unificado de acreditación para los cuerpos policiales de carácter municipal en todo el territorio de la Comunitat Valenciana.

La entrega del nuevo documento de identificación se realiza tras la reciente entrada en vigor, a finales de 2025, del decreto que regula estas acreditaciones, que introduce además un cambio en la institución expedidora con respecto al sistema vigente hasta ahora. Los carnés de las plantillas en activo de las policías locales de la Comunitat Valenciana pasarán así de emitirse por los diferentes ayuntamientos a ser expedida por la Conselleria de Emergencias e Interior.

El Ayuntamiento de Alfafar ha sido el primer municipio de la Comunitat Valenciana en completar satisfactoriamente la solicitud y la acreditación de las personas que integran su cuerpo policial. Como resultado de ello, se han entregado 32 carnés profesionales en un acto que ha contado con la presencia del alcalde, Juan Ramón Adsuara, y del director general de Seguridad Pública, Erich Vanacloig.

Policía Local de Alfafar. / A.A.

El conseller ha subrayado que este carné “no es una medida aislada, sino parte del impulso que realiza Emergencias e Interior para dotar a los cuerpos de la Policía Local de los mejores instrumentos normativos”.

Aprobación de normas clave

El titular de Emergencias e Interior ha recordado en este sentido que, en un año, “este Consell ya ha aprobado dos normas clave: el decreto que regula el Gabinete Técnico de Coordinación de Policías Locales y el decreto que se empieza a aplicar en Alfafar, que actualiza los formatos oficiales de los documentos de acreditación de la Policía Local en la Comunitat Valenciana”.

“Y no nos detendremos aquí, ya que estamos trabajando en los nuevos decretos para regular las bases de selección, promoción y movilidad, así como la uniformidad y el uso de medios técnicos, porque nuestra prioridad es clara: la seguridad de nuestros agentes y la modernización de su servicio”, ha añadido.

Juan Carlos Valderrama ha afirmado además que el apoyo a la figura de la Policía Local se refleja también en el “esfuerzo extraordinario” realizado en las actividades formativas dirigidas al colectivo, “mediante la descentralización del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE), con nuevas sedes en Alicante, Elche y Castellón de la Plana, y la recuperación de una herramienta como el Plan Anual de Formación, que facilita la planificación y la transparencia”.

Regulación de documentos acreditativos

El nuevo decreto que regula los documentos identificativos de las personas que integran los cuerpos de Policía Local sustituye al hasta ahora vigente, que data de 1998, y permite homogeneizar las características de estas acreditaciones en todo el territorio autonómico, lo que contribuye además a reforzar la seguridad jurídica y a permitir una mejor identificación corporativa.

Además, como novedad, el decreto introduce la expedición del documento acreditativo de la condición de persona policía jubilada, la identificación del personal interino y del personal en prácticas y la acreditación de los caballos y perros integrados en las unidades especializadas de los cuerpos de Policía Local. En estos casos, la competencia para la expedición de los documentos corresponde a los respectivos ayuntamientos.