Quart de Poblet blinda parques infantiles y pipicanes como zonas libres de petardos durante las Fallas

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha decidido reforzar la convivencia durante las Fallas con una medida que combina tradición festiva y bienestar ciudadano: declarar los parques infantiles y los pipicanes del municipio como zonas libres de fuego y petardos durante las celebraciones falleras.

La iniciativa, impulsada por el consistorio coincidiendo con los días grandes de las Fallas, pretende proteger tanto a los niños y niñas como a las mascotas en estos espacios de uso cotidiano. Para ello, el Ayuntamiento ha instalado carteles identificativos con el mensaje “Zona lliure de focs” que advierten de la prohibición de lanzar petardos o artificios pirotécnicos en estos lugares.

Además, la Policía Local ha reforzado la vigilancia en estos puntos para garantizar el cumplimiento de la normativa y evitar situaciones de riesgo o molestias derivadas del uso de pirotecnia en áreas sensibles.

Fallas con respeto y convivencia

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha subrayado que las Fallas son “una de nuestras celebraciones más queridas y forman parte de nuestra identidad”, pero ha apelado a la responsabilidad colectiva para que sean unas fiestas inclusivas y respetuosas, donde todas las personas puedan disfrutar con tranquilidad y se tenga en cuenta también el bienestar animal.

El Área de Bienestar Animal reparte pañuelos identificativos para los perros. / A. Q.

En esta línea, el Área de Bienestar Animal del Ayuntamiento ha puesto en marcha otra acción de sensibilización: el reparto de pañuelos identificativos para perros durante sus paseos diarios.

Con esta iniciativa se pretende concienciar sobre el miedo y el estrés que los petardos provocan en muchos animales, especialmente en los más sensibles al ruido.

Un bando fallero para regular las fiestas

Paralelamente, el consistorio ha publicado un bando municipal en vigor del 1 al 19 de marzo, que regula distintos aspectos relacionados con la celebración de las Fallas en el municipio. Entre ellos se incluyen normas sobre el uso de artificios pirotécnicos, la circulación, el consumo de alcohol en la vía pública, la generación de residuos o la prevención de actos vandálicos.

Para facilitar su comprensión, el Ayuntamiento también ha elaborado una versión simplificada del bando, difundida a través de redes sociales y del canal municipal de WhatsApp, con el objetivo de que la ciudadanía conozca de forma rápida las principales recomendaciones.

Compromiso de las comisiones falleras

Desde el consistorio destacan que las comisiones falleras del municipio han mostrado su compromiso con esta iniciativa, apoyando medidas que permitan compatibilizar la tradición pirotécnica de las Fallas con la protección de los espacios infantiles y el bienestar animal.

Con estas acciones, Quart de Poblet busca equilibrar la esencia festiva de las Fallas con una convivencia más respetuosa, garantizando que tanto vecinos como mascotas puedan disfrutar de las fiestas con mayor tranquilidad.