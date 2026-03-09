Torrent impulsa el comercio local: la campaña Tarjeta +25 moviliza medio millón de euros en 2026

El Ayuntamiento de Torrent, a través de la empresa municipal IDEA’T, ha vuelto a poner en marcha en 2026 la campaña Tarjeta +25, una iniciativa destinada a dinamizar el comercio y la hostelería de proximidad y a incentivar las compras en los establecimientos de la ciudad.

El balance de esta nueva edición confirma nuevamente el éxito de la iniciativa, que ha movilizado cerca de medio millón de euros en el tejido comercial local, consolidándose como una de las campañas municipales de dinamización económica más valoradas tanto por los comerciantes como por la ciudadanía.

Las tarjetas comenzaron a venderse el 26 de enero, tanto a través de la página web de IDEA’T como de forma presencial en sus oficinas, y el presupuesto previsto se agotó el 31 de enero, apenas cinco días después de su puesta en marcha, lo que evidencia la elevada demanda de esta iniciativa entre los vecinos de Torrent.

En total, se han vendido más de 1.900 tarjetas, que podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2026 en los más de 380 establecimientos adheridos a la campaña en la ciudad.

Un incentivo directo para consumir en el comercio de proximidad

La Tarjeta +25 funciona con un sistema sencillo que permite aumentar el poder de compra de los ciudadanos al mismo tiempo que se impulsa la actividad económica de los negocios locales.

Tarjetas+25 en Torrent. / A.T.

Cada persona puede adquirir una tarjeta por valor de 200 euros, a la que el Ayuntamiento añade 50 euros adicionales, lo que supone un incremento del 25 % del saldo disponible, alcanzando un total de 250 euros para gastar en los establecimientos participantes.

De esta forma, por cada tarjeta adquirida, el consistorio realiza una aportación directa que incentiva el consumo en el comercio de proximidad, generando un efecto multiplicador en la economía local.

Para esta edición de 2026, el Ayuntamiento de Torrent ha destinado 100.000 euros de presupuesto municipal, una inversión que permitirá generar un impacto económico cercano a los 500.000 euros en el comercio y la hostelería de la ciudad.

Más de 380 establecimientos participantes

La campaña cuenta con la participación de más de 380 establecimientos de Torrent, entre comercios de diferentes sectores y locales de hostelería, lo que permite que la Tarjeta +25 tenga un alcance amplio dentro del tejido económico de la ciudad.

Gracias a esta red de establecimientos adheridos, los usuarios pueden utilizar la tarjeta para realizar compras en una gran variedad de negocios, favoreciendo el consumo en el comercio de proximidad y contribuyendo a mantener viva la actividad económica en los barrios.

Además, la iniciativa contribuye a fidelizar clientes, aumentar el flujo de compradores y reforzar la visibilidad de los comercios locales, consolidando a Torrent como una ciudad que apuesta decididamente por su comercio de cercanía.

Una herramienta eficaz de apoyo al comercio y a las familias

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado la buena acogida de esta campaña y el impacto positivo que tiene tanto en los comercios como en la economía de las familias, “la Tarjeta +25 vuelve a demostrar que es una iniciativa muy útil para nuestra ciudad. Con ella apoyamos directamente a nuestros comerciantes y hosteleros, al tiempo que ayudamos a las familias a ahorrar y a consumir más en los establecimientos de Torrent”, ha señalado la alcaldesa.

Folgado ha subrayado además que “cuando compramos en el comercio local estamos contribuyendo a mantener el empleo, la actividad económica y la vida en nuestros barrios. Por eso desde el Ayuntamiento seguiremos impulsando medidas que refuercen a nuestros negocios y fomenten el consumo de proximidad”.

Compromiso municipal con la economía local

Por su parte, la concejala de Comercio, Mercados y Empleo y responsable de IDEA’T, Sandra Fas, ha valorado muy positivamente el resultado de esta nueva edición, “para muchos comercios de la ciudad esta campaña supone un impulso importante a sus ventas y una oportunidad para fidelizar nuevos clientes. La Tarjeta +25 ayuda a que los vecinos elijan comprar en Torrent y refuerza el papel del comercio local como motor económico de la ciudad”, ha destacado.

Fas ha señalado además que el rápido agotamiento de las tarjetas demuestra el interés de la ciudadanía por este tipo de campañas, “la respuesta de los vecinos ha sido extraordinaria. En apenas unos días se agotaron todas las tarjetas disponibles, lo que refleja la confianza en esta iniciativa y la importancia que tiene para dinamizar el comercio de Torrent”.