El Ayuntamiento de Rafelbunyol transforma la piscina municipal con geotermia y ahorra 70.000€ anuales

El Ayuntamiento de Rafelbunyol ha finalizado las obras de transformación energética con Fondo Next Generation de la piscina municipal cubierta, un proyecto que ha permitido sustituir el antiguo sistema de gas por una instalación basada en energía geotérmica. Esta actuación supone un paso importante hacia un modelo energético más eficiente y sostenible para el municipio.

La piscina climatizada es una de las instalaciones públicas con mayor consumo energético, por lo cual este cambio permitirá reducir de manera significativa el gasto energético municipal y generar un ahorro de más de 70.000€ para las arcas públicas, beneficiando así al conjunto de la ciudadanía.

Con este nuevo sistema se elimina el uso de gas para calentar el agua de la piscina, apostando por una fuente de energía renovable y mucho más eficiente. La geotermia aprovecha la temperatura constante del subsuelo para generar energía térmica, lo cual permite reducir emisiones contaminantes y mejorar el rendimiento energético de la instalación.

"Hemos dado un paso más"

El alcalde de Rafelbunyol, Fran López, ha destacado que “con esta actuación damos un paso más en la modernización de las instalaciones municipales y en la reducción del consumo energético. Es una inversión que mejora la eficiencia energética y que, a largo plazo, supondrá un importante ahorro para los vecinos y vecinas”.

Por su parte, el regidor de Transición Energética y Cambio Climático, Mario Carrera, ha señalado que “este proyecto refuerza la apuesta de Rafelbunyol por un modelo energético más sostenible, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y avanzando hacia un municipio más eficiente y respetuoso con el medio ambiente”.

La actuación ha estado posible gracias a los Fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, con una subvención de 422.060,10 €, y una inversión final de 641.489,74 € (IVA incluido), una mejora realizada gracias al apoyo obtenido, que permitirá optimizar el funcionamiento de la piscina municipal y continuar avanzando en la transición energética del municipio.

Esta actuación se suma a otras iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento para mejorar la sostenibilidad de los edificios públicos y fomentar el uso de energías renovables en el municipio.