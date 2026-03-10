El Ayuntamiento de Torrent aprueba la reforma integral del colegio CEIP Virgen del Rosario con 2,6 millones de inversión

El Ayuntamiento de Torrent ha aprobado el proyecto definitivo para la reforma integral del colegio CEIP Virgen del Rosario, una actuación que permitirá modernizar completamente este centro educativo con una inversión superior a 2,6 millones de euros financiada a través del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana.

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al proyecto básico y de ejecución de las obras, que supondrán una transformación profunda de las instalaciones para mejorar la accesibilidad, ampliar servicios clave como la cocina y el comedor, renovar los patios y adaptar el colegio a las normativas actuales.

El centro, ubicado en la calle Gabriela Mistral, cuenta con una parcela de 4.313 metros cuadrados y cerca de 3.673 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos edificios: el de Primaria, con cuatro plantas, y el de Infantil, de dos alturas.

Reforma de espacios interiores y exteriores

El proyecto contempla una actuación integral que abarcará más de 1.600 m² de reformas interiores y más de 3.100 m² en patios y zonas exteriores, donde se crearán nuevas áreas de juego, zonas de sombra, rampas accesibles y espacios estanciales para el alumnado.

Entre las principales intervenciones previstas destacan la ampliación y modernización de la cocina y el comedor, adaptándolos al número actual de alumnos; la reorganización del acceso y las zonas administrativas, con un vestíbulo más amplio y la reubicación de la conserjería; la reforma completa de baños y vestuarios, con cabinas accesibles y aseos adaptados, la creación de una nueva biblioteca y una sala polivalente conectadas con el acceso principal y el patio; la reordenación del edificio de Infantil, con ocho aulas adaptadas al programa funcional del Pla Edificant y acceso directo al exterior; la instalación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas para garantizar la accesibilidad universal; así como la protección solar en la fachada sur para mejorar el confort térmico y la eficiencia energética del edificio.

Una inversión “histórica” en educación pública

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que se trata de “una reforma integral que transforma por completo el centro educativo”, subrayando que la actuación permitirá mejorar la accesibilidad, ampliar espacios esenciales y adaptar el colegio a los estándares actuales.

En la misma línea, desde el área municipal de Urbanismo que dirige José Gozalvo se ha remarcado que el proyecto cumple con todos los requisitos del Código Técnico de la Edificación y permitirá mejorar tanto la seguridad como el funcionamiento diario del centro.

Con esta actuación, el consistorio continúa avanzando en la renovación de las infraestructuras educativas de la ciudad, con el objetivo de ofrecer instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades de la comunidad educativa.