El Ayuntamiento de Burjassot ofrece pautas para que niños con TEA disfruten de las Fallas sin sobresaltos

El Ayuntamiento de Burjassot, desde la Concejalía de Servicios Sociales, dirigida por Manuela Carrero, a través del servicio de Atención al Desarrollo Infantil (ADI), ha elaborado un pequeño decálogo de pautas y recomendaciones para que las niñas y los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) puedan vivir las Fallas sin sobresaltos o malestares.

Desde el equipo del área, recuerdan la importancia de adaptar las experiencias festivas a las necesidades sensoriales y emocionales de las y los menores con TEA. El ruido, las aglomeraciones y los cambios de rutina pueden resultar especialmente intensos para ellos, por lo que se proponen seis pautas y/o recomendaciones para disfrutar de la fiesta con mayor bienestar y seguridad.

Recomendaciones

En primer lugar, se recomienda a las familias preparar a las y los pequeños, con antelación, con apoyos visuales. Se pueden usar pictogramas o fotografías reales de petardos, monumentos falleros y/o escenas con mucha gente. Además, se les puede explicar, con frases muy sencillas situaciones que se van a generar, como la posibilidad de que haya ruidos fuertes, concentraciones de personas o ruido de petardos, entre otros.

En segundo lugar, recomiendan que se utilicen cascos infantiles antruido, en el caso de hipersensibilidad auditiva, para reducir el impacto de sonidos fuertes y favorecer su calma en los entornos festivos.

Evitar actividades nocturnas

Asimismo, en tercer lugar, es importante que se mantengan las rutinas tales como salir temprano para evitar multitudes, haciendo paradas en espacios tranquilos con posibles salidas en el caso de que hubiera aglomeraciones en un momento puntual; evitar horarios en los que pueda haber mayor tirada de petardos; evitar actividades nocturnas que puedan alterarles el sueño e involucrar a familiares y amigos en actividades compartidas para reforzar conductas positivas durante las fiestas.

De igual manera, es recomendable, cuarto consejo, que el menor lleve un objeto que le facilite su regulación y le proporcione seguridad y, quinta recomendación, no obligar ni forzar a las y los menores a permanecer en una actividad, respetando con ellos sus tiempos de adaptación y su ritmo evolutivo.

Por último, y como sexta recomendación, siempre que sea posible, es aconsejable evitar las aglomeraciones, con itinerarios alternativos, caminando por calles menos transitadas o laterales, próximas a salidas despejadas por si fuera necesario abandonar la zona en la que se está por acumulación de personas.

Pautas del terapeuta

Es muy importante, además, que se sigan siempre las pautas y recomendaciones del equipo terapéutico o del centro de intervención que acompaña al menor. La personalización del apoyo es clave para garantizar su bienestar.

Estas recomendaciones buscan que las Fallas sean una experiencia inclusiva, respetuosa y positiva para todos los niños y niñas, favoreciendo una sociedad más empática y consciente de la diversidad.