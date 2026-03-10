Catarroja reurbanizará la avenida Murcia para priorizar a los peatones y mejorar la convivencia vecinal

El Ayuntamiento de Catarroja pone en marcha el proyecto de reurbanización integral de la avenida Murcia, una actuación que permitirá transformar esta calle en un espacio más amable, accesible y adaptado a las necesidades actuales del municipio.

La rehabilitación de la Avenida Murcia contemplará una reordenación completa del espacio urbano, con un cambio de sección de la vía que permitirá ampliar aceras, incorporar nuevas zonas verdes y mejorar la calidad del espacio público, favoreciendo así la convivencia entre el tráfico rodado y el uso ciudadano de a pie.

El concejal de Urbanismo, Martí Raga, ha explicado que "esta actuación forma parte de la estrategia que el Ayuntamiento de Catarroja impulsa desde 2015 para poner a las personas en el centro de la movilidad y recuperar el espacio público para la ciudadanía". En este sentido, ha señalado que “el objetivo es avanzar hacia calles más amables, con más espacio para andar, con zonas verdes y con lugares de encuentro que mejoren la convivencia”.

Mejorar el sistema de drenaje

Además, el proyecto incorporará sistemas de drenaje urbano y retención de agua de tormenta, con el objetivo de mejorar la gestión del agua en episodios de lluvias intensas y avanzar hacia un modelo urbano más resiliente.

El proceso incluirá también un plan de participación ciudadana, que permitirá recoger las aportaciones del vecindario y de los distintos agentes sociales para enriquecer la definición del proyecto y adaptarlo a las necesidades del barrio.

Con esta iniciativa, el gobierno municipal sigue avanzando en su modelo de ciudad, basado en espacios públicos más accesibles, sostenibles y pensados para la vida cotidiana de las personas, donde la convivencia entre vehículos y peatones sea más equilibrada y segura.