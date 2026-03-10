Colegios y clubs deportivos de Puçol se suman a la ayuda al pueblo saharaui

Los centros educativos y distintos clubs deportivos de Puçol se suman a la campaña de recogida de alimentos y material deportivo para el Sáhara, organizada por la Delegación Saharaui para la Comunitat Valenciana, que cuenta con un nuevo presidente, Mani Yacub, quien explica los grandes temas que debe atender en su recién estrenado cargo.

El nuevo delegado saharaui en Valencia está gestionando directamente las campañas de recogida con clubs y asociaciones, como el caso del Villarreal CF, que, del 8 al 20 de marzo, está recogiendo alimentos no perecederos, material sanitario, productos de higiene y material escolar para la caravana solidaria.

En Puçol, la campaña se centra en los alimentos no perecederos y en el material deportivo y está abierta hasta el 10 de abril, en colaboración con los distintos colegios de la población y varios clubs deportivos que se han adherido.

Para Mani Yacub (cuya labor podríamos equiparar a la de un cónsul), es fundamental “abordar tres temas: la captación de familias para las Vacaciones en Paz; la recogida de todo tipo de productos para las Caravanas Solidarias y la situación del pueblo saharaui tras 50 años de vivir exiliado en el desierto”.

Programa Vacaciones en Paz

Las Vacaciones en Paz son bien conocidas por los vecinos de Puçol, porque, desde hace 30 años, muchas familias han acogido niños en la población en verano, no solo para disfrutar del ocio, también para “realizar revisiones médicas y tareas de integración social con las familias de acogida y su entorno”.

La situación actual hace más necesarias que nunca las Caravanas Solidarias, porque el gobierno norteamericano ha recortado el 50 % a los organismos internacionales “y nosotros dependemos de las ayudas humanitarias de las Naciones Unidas, por lo que esta situación afecta especialmente a los niños y los ancianos”, continúa el delegado. “Hacemos un llamamiento a los gobiernos para que mantengan su apoyo, aunque somos conscientes que la situación actual, tras la Covid y la Dana, sea muy compleja en la Comunidad Valenciana”.

El conflicto cumple 50 años

Y aún más compleja es la atención al Conflicto del Sáhara, que ya cumple 50 años, porque en la actualidad las crisis bélicas en lugares como Ucrania, Irak, Palestina o Sudán “han convertido nuestro conflicto político y humanitario en una guerra invisible, de la que se preocupan sobre todo los pueblos hermanados, como Puçol”.

Con tres frentes abiertos, Mani Yacub recorre las poblaciones valencianas buscando apoyos. En Puçol, ya cuenta con la antigua estación de Renfe (cedida por el Ayuntamiento) para almacenar y clasificar los alimentos, ropa, productos higiénicos y material deportivo que se estarán recogiendo en los centros educativos hasta el 10 de abril.

Instituciones, colectivos y vecinos no olvidan que Puçol está hermanado con la daira de Agüeinit, por lo que piden un esfuerzo adicional a todos los vecinos para ayudar a nuestros “hermanos del Sáhara”.