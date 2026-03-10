Compromís propone plantar árboles en las "zonas de confort" de Paterna para generar sombra natural

Compromís per Paterna ha planteado que las futuras "zonas de confort" que impulse el Ayuntamiento incorporen la plantación de árboles para generar sombra natural y mejorar las condiciones térmicas en el espacio público del municipio. La propuesta pretende complementar el modelo actual previsto por el equipo de gobierno del PSPV, basado principalmente en la instalación de toldos y estructuras de sombra.

La formación considera que estos espacios, pensados para hacer más llevaderas las altas temperaturas en parques, plazas o entornos escolares, deben incluir arbolado de gran porte que aporte sombra permanente y beneficios ambientales a largo plazo.

La portavoz de Compromís per Paterna, Carmen Gayá, ha señalado que la creación de estas áreas “es una buena oportunidad para aumentar la presencia de árboles en nuestro pueblo y generar sombra natural en el espacio público”.

Mejora de la calidad del aire

En este sentido, la formación defiende que el arbolado no solo reduce la temperatura ambiente, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire y a crear entornos más agradables para la ciudadanía.

Según Compromís, diferentes mediciones realizadas en entornos urbanos evidencian que los espacios con presencia de árboles logran condiciones térmicas más confortables que aquellos donde únicamente se instalan sombras artificiales. Por ello, proponen que el diseño de estas zonas combine soluciones inmediatas, como los toldos, con estrategias de naturalización urbana que permitan ganar sombra y frescor de forma progresiva.

Cómo adaptar las ciudades

La iniciativa se enmarca en el debate sobre cómo adaptar las ciudades al aumento de las temperaturas y a los episodios de calor extremo. En este contexto, la coalición apuesta por aprovechar la creación de estas zonas para impulsar la plantación de árboles y avanzar hacia una Paterna “más verde y preparada frente al cambio climático”.