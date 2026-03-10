La geógrafa Ana Camarasa lidera la formación sobre riesgo de inundaciones en diez municipios de l’Horta Sud

La Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud ha acogido este martes, en su sede de Torrent, la presentación de un proyecto pionero impulsado por la Universitat de València (UV) para formar a la ciudadanía de diez municipios de la comarca en el conocimiento del territorio y la gestión del riesgo de inundaciones. Una iniciativa que lidera la geógrafa Ana Camarasa, investigadora del grupo Riumed de la Facultad de Geografía.

El programa, que se desarrollará en una decena de municipios de la comarca afectados por la dana, busca mejorar la resiliencia social frente a episodios extremos vinculados al cambio climático, mediante acciones formativas adaptadas a cada localidad y centradas en comprender cómo funcionan las cuencas y barrancos que generan inundaciones en el área metropolitana de València.

La jornada de presentación ha reunido en la sede de la Mancomunitat a responsables institucionales, personal técnico municipal, asociaciones de víctimas de la dana, representantes de los Comités de Reconstrucción Local (CLER), así como entidades sociales como Dones de l’Horta Sud, la Fundació Horta Sud, Protección Civil, Cruz Roja o UGT Industria.

Cabanes: "Es una formación absolutamente necesaria"

El presidente de la Mancomunitat, José Francisco Cabanes, destacó la importancia de esta iniciativa en una comarca especialmente expuesta a fenómenos de lluvias intensas. "Esta formación es absolutamente necesaria en l’Horta Sud, porque se basa en conocer mejor nuestro territorio para protegernos", señaló, al tiempo que subrayó que también es clave "conocer la verdad de lo que pasó aquel día y quién fue responsable como base para la reconstrucción emocional".

Por su parte, la científica Ana Camarasa, una de las mayores expertas en riesgo de inundaciones en el ámbito mediterráneo, explicó que el objetivo de las sesiones no será eliminar el riesgo —algo imposible en territorios atravesados por barrancos— sino aprender a convivir con él. “No vamos a explicar cómo quitar el riesgo, sino cómo aprender a convivir con él. Educar sobre el riesgo implica conocer el territorio”, afirmó.

Formación adaptada a cada municipio

El proyecto se centrará en las principales cuencas que generan inundaciones en el entorno valenciano —Palancia, Poyo y Carraixet— y tendrá una aplicación específica en los municipios de l’Horta Sud con mayor vulnerabilidad.

Las formaciones incluirán sesiones teóricas, talleres participativos y salidas de campo a los barrancos y cuencas fluviales, con el objetivo de explicar sobre el terreno cómo funcionan estos sistemas hidrológicos y qué comportamientos pueden reducir el riesgo para la población.

“Esta formación es fundamental igual que necesitamos conocer la verdad de lo que pasó aquel día” José Cabanes — Presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud

Además, el programa parte de una encuesta previa realizada a la ciudadanía sobre cómo vivieron el episodio de la dana. Este trabajo ha permitido detectar la difusión de algunas creencias erróneas —como supuestas aperturas de presas o determinadas causas del arrastre de materiales— que serán abordadas y aclaradas durante la formación.

Entidades, colectivos, técnicos y ediles en la jornada de presentación. / MHS

Las actividades se organizarán tanto en grupos generales como en sesiones específicas que tendrán en cuenta la edad de los participantes y la perspectiva de género, con el fin de adaptar los contenidos a distintos perfiles sociales.

Participación de la ciudadanía y entidades

Durante el turno de intervenciones, representantes de asociaciones y colectivos sociales insistieron en la necesidad de coordinar todas las iniciativas formativas que se están impulsando tras la dana y reclamaron una participación real de la ciudadanía en el proceso.

“No vamos a explicar en las formaciones cómo quitar el riesgo sino cómo aprender a convivir con él” Ana Camarasa — Geógrafa

Entre las propuestas planteadas también se incluyó la incorporación de especialistas en igualdad dentro del equipo encargado de las formaciones.

Rosa Álvarez, de la Asociación de Víctimas Mortales, pregunta en la jornada. / MHS

Con este proyecto piloto, la Universitat de València y la Mancomunitat de l’Horta Sud pretenden convertir la comarca en un laboratorio de educación sobre riesgos naturales, reforzando el conocimiento del territorio como herramienta clave para afrontar un futuro marcado por fenómenos meteorológicos cada vez más extremos.