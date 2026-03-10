Burjassot inaugura "El racó de l’art", un espacio para la creatividad fallera que expone bocetos de monumentos

La familia fallera de Burjassot, conformada por las trece comisiones del municipio que, a su vez, se integran la Federación de Fallas, ha inaugurado El racó de l’art. Se trata de un espacio “que nace con ilusión y con vocación de futuro.

Desde la Federación de Fallas, queremos que sea un punto de encuentro para la creatividad, el talento y la pasión que define nuestra fiesta”, en palabras de la presidenta de la Federación de Fallas de Burjassot, Mª José Carretero Gómez.

Ubicado en la zona central de la planta baja del Consistorio, El racó de l’art está conformado por los veintiséis bocetos de los monumentos infantiles y grandes que, a partir de la próxima semana, lucirán en las calles de Burjassot.

Los bocetos

Los máximos representantes cada comisión, bajo la mirada del alcalde de Burjassot, Rafa García; de la concejala de Fallas, Estefanía Ballesteros, y de la presidenta de la Federación de Fallas, depositaron oficialmente, en el acto inaugural, sus respectivos bocetos para su exposición al público.

El alcalde ha destacado la “capacidad de innovación de la comunidad fallera de Burjassot con esta nueva cita que ha aterrizado en el calendario fallero para quedarse, con el objetivo de mostrar vuestro arte y vuestros monumentos en el Ayuntamiento, en la casa del pueblo, para ser contemplados por toda la ciudadanía que lo desee”.

Visitas hasta el día 16

El racó de l’art puede visitarse, en el horario habitual del Ayuntamiento de Burjassot, hasta el lunes 16 de marzo.