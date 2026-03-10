Interampa y el Ayuntamiento de Paiporta premian la creatividad infantil en el concurso de postales navideñas

Interampa, junto al área de Educación del Ayuntamiento de Paiporta, ha hecho entrega de los premios del concurso de postales de Navidad organizado por la asociación con motivo de las fiestas. Con esta iniciativa se busca fomentar la creatividad del alumnado y su participación en las actividades del municipio.

El concurso contaba con un premio para cada ciclo educativo, Infantil, Primaria y Secundaria, y con un premio especial entre todas las propuestas presentadas. Este último ha sido para Laia Pesquera Berenguer, alumna de 3º de Primaria del CEIP L’Horta, cuyo dibujo fue seleccionado como felicitación oficial del Ayuntamiento para desear felices fiestas a la ciudadanía a través de sus redes sociales.

Una de las pequeñas premiadas. / A. P.

En cuanto al resto de ganadoras y ganadores, han sido reconocidos Nagore Gómez Rey, Adara Rojo, Ferran Genovés Alfonso, Sandra Aijon Álvarez y Morgana Chisvert Solís.

Cincuenta euros

El premio principal ha sido de 50 euros para gastar en el comercio local, mientras que el resto de premiados y premiadas de cada ciclo han recibido vales de 20 euros, también destinados al comercio local.

La concejala de Educación, Olga Sandrós, ha felicitado a todas las niñas y niños que han participado en el concurso y ha destacado “su creatividad y las ganas de implicarse en actividades que ayudan a mantener viva la ilusión de estas fechas tan señaladas”.

Desde el área de Educación han agradecido a Interampa el impulso de esta iniciativa y la colaboración de las familias para animar al alumnado a participar.