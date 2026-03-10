Ayuntamientos de Alfafar y Albal denuncian la supresión de trenes de Renfe a València por la mascletá

Sorpresa e indignación a partes iguales. Así se han mostrado los ayuntamientos de Alfafar y Albal al conocer que Renfe se suprimía los trenes hasta València de 13 h a 15 h para limitar la llegada de personas a la Mascletá de las 14 horas. Una decisión que denuncian que se ha tomado de forma unilateral sin tener en cuenta a los municipios del área metropolitana ni a los usuarios de Cercanías, que no solo usan este transporte para ver la mascletá, sino también para desplazarse hasta sus trabajos.

Curioso es el caso de Albal, estación elegida por Renfe para acabar el trayecto. Según el consistorio, nadie les había comunicado esta decisión, "y desde este municipio no tenemos el músculo necesario para atender a tal cantidad de usuarios". Hay que tener en cuenta que se trata de una estación nueva, que lleva apenas un año abierta. La parada, además, se encuentra bastante lejos del núcleo urbano, en medio del polígono, sin que los usuarios tengan muchas opciones de desplazarse hasta València, tal y como denunciaban los primeros viajeros que han sufrido estos recortes.

Es por eso que fuentes municipales afirman que en estos momentos el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, está en contacto con el conseller de Transportes, Vicente Martínez Mus, para ofrecer alternativas a los usuarios, fletando autobuses lanzadera.

Francisco Calabuig

El Ayuntamiento de Alfafar, por su parte, ha emitido un comunicado mostrando su "malestar y preocupación" por la decisión de limitar la llegada de trenes de Cercanías a la Estación del Norte. "Desde el Ayuntamiento de Alfafar consideramos que esta decisión se ha tomado sin tener en cuenta la realidad de los municipios del área metropolitana, donde el tren de Cercanías es un medio de transporte esencial para miles de trabajadores y trabajadoras que necesitan acceder al centro de València en esas franjas horarias", señalan.

Critican, además, que esta medida se haya adoptado "sin ofrecer alternativas de transporte público" que permitan garantizar la movilidad de la ciudadanía, como servicios de autobús lanzadera u otras soluciones que minimicen el impacto sobre los usuarios.

"Son una celebración compartida por el área metropolitana"

"Las Fallas son una celebración compartida por toda el área metropolitana, y decisiones como esta dificultan que muchas personas puedan vivirlas con normalidad o desplazarse a sus puestos de trabajo. Por ello, desde el Ayuntamiento de Alfafar solicitamos que se revisen estas restricciones y se adopten medidas que garanticen una movilidad adecuada para todos los municipios del entorno metropolitano", exigen desde el gobierno popular.

También, consideran que es necesario "mejorar la coordinación entre administraciones" para que la organización de eventos de gran afluencia en la ciudad de València "no suponga un perjuicio para los vecinos y vecinas de los municipios que forman parte de su área metropolitana". Algo importante teniendo en cuenta, que según ha revelado Óscar Puente, ministro de Transportes, esta medida se toma después de la petición de la alcaldesa de València, Maria José Catalá, también del PP como el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara.