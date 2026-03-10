El Ayuntamiento de Manises suspende un partido de fútbol femenino tras hallar cristales en el césped

El equipo de fútbol de la Unión Femenina de Manises se quedó sin poder celebrar un importante partido este domingo 8 de marzo, Día de la Mujer, tras detectar cristales sobre el césped. Para garantizar la seguridad de las jugadoras, el Ayuntamiento de Manises decidió suspender el encuentro. Un hecho que ha indignado a muchos vecinos y al club implicado, lo que ha obligado a consistorio a emitir un comunicado dando explicaciones.

En dicho comunicado oficial, el gobierno local explica que desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de la presencia de restos de cristal en el terreno de juego, "el ayuntamiento activó de manera inmediata los protocolos correspondientes para garantizar la seguridad de las instalaciones deportivas y de las personas usuarias". Ese protocolo señala, de forma urgente, "realizar una limpieza exhaustiva" del campo y de las zonas adyacentes, "con el objetivo de eliminar cualquier elemento que pudiera suponer un riesgo para las jugadoras y para el desarrollo de la actividad deportiva".

El Ayuntamiento de Manises, de forma pública, lamenta profundamente lo ocurrido y reitera su compromiso con el mantenimiento, el cuidado y la seguridad de todas las instalaciones deportivas municipales. Asimismo, señala que se continuará trabajando con las entidades y colectivos implicados, "para que situaciones como esta no vuelvan a repetirse" y para garantizar que los espacios deportivos "sigan siendo lugares seguros destinados exclusivamente a la práctica del deporte".

El comunicado emitido en redes sociales ha generado un gran número de comentarios. Entre ellos están los que alertan de la entrada nocturna de gente para hacer botellón, y la necesidad de aumentar la vigilancia e instalar cámaras.

Malestar mostrado por el club

La Unión Femenina de Manises también emitió un comunicado ese mismo día para mostrar su malestar por la situación vivida en el Polideportivo Municipal de Manises.

Desde el club explican que antes del inicio del partido se encontraron trozos de cristal en el terreno de juego, lo que suponía un riesgo evidente para la integridad física de las jugadoras. Ante esta situación, y de acuerdo con el equipo arbitral y ambos equipos, el encuentro tuvo que ser suspendido. "Se trata de una circunstancia ajena al club, que también se ha visto perjudicado por lo ocurrido. Aun así, queremos denunciar este tipo de comportamientos incívicos en instalaciones deportivas, espacios que deben ser seguros y destinados únicamente a la práctica del deporte. Esperamos que situaciones como esta no vuelvan a repetirse y apelamos al respeto y al cuidado de unas instalaciones que son de todos", señalaron.